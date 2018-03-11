Министр юстиции Александру Тэнасе подает в отставку

Источник: Actualitati.md

Министр юстиции Александр Тэнасе заявил сегодня, что подаст в отставку после того, как стал мишенью компании по очернительству.

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Тэнасе написал, что он не для того стал министром, чтобы стать целью нападок с электоральной оттенком.

«Это в духе европейских ценностей, чтоб любая публичность должность основывалась, в первую очередь, на общественном доверии. Тогда, когда доверие подвергается сомнению, даже по неуместным поводам, любая инициатива, которой бы хорошей она не была, не приведет к нужному результату.