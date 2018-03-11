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12:50 (мск), источник: Actualitati.md

Министр юстиции Александру Тэнасе подает в отставку

Александру Тэнасе подает в отставку с должности министра юстиции. Объявление было сделано на странице в социальной сети.

Источник: Actualitati.md

Министр юстиции Александр Тэнасе заявил сегодня, что подаст в отставку после того, как стал мишенью компании по очернительству.

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Тэнасе написал, что он не для того стал министром, чтобы стать целью нападок с электоральной оттенком.

«Это в духе европейских ценностей, чтоб любая публичность должность основывалась, в первую очередь, на общественном доверии. Тогда, когда доверие подвергается сомнению, даже по неуместным поводам, любая инициатива, которой бы хорошей она не была, не приведет к нужному результату.

В этом контексте я пришел к выводу, что лучшим решением в данной ситуации — подать в отставку в ближайшие дни, с поста министра юстиции, завершив таким образом публичную карьеру, — написал Александр Тэнасе.

Actualitati.md напоминает, что Александр Тэнасе был назначен министром 10 января 2018 года.

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 Министр юстиции Александру Тэнасе подает в отставку
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