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12:09 (мск), источник: Кубань 24

Кондратьев назвал бредом заявления Яроша о захвате Кубани

Бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда территории РФ.

По его словам, Украине необходимо вернуть Крым и зачистить Донбасс от «антигосударственного элемента». После этого «можно будет подумать о захвате территорий России».

«Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — цитируют Яроша РИА «Новости».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter назвал заявления Яроша бредом.

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