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12:27 (мск), источник: Sputnik.md

Министр юстиции Александру Тэнасе подал в отставку

О своем уходе с должности глава министерства сообщил в социальной сети.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Место министра юстиции становится вакантным. О своей отставке заявил глава ведомства Александру Тэнасе.

Об уходе с должности и намерении завершить публичную карьеру Тэнасе сообщил на личной странице в социальной сети Facebook. Среди мотивов своего поступка он назвал нежелание подвергаться политическим нападкам.

«Самым лучшим решением в сложившейся ситуации стало мое намерение подать в отставку с должности министра юстиции в ближайшие дни», — написал Тэнасе.

Александру Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 года.

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