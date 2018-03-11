Министр юстиции Александру Тэнасе подал в отставку
О своем уходе с должности глава министерства сообщил в социальной сети.
О своем уходе с должности глава министерства сообщил в социальной сети.
КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Место министра юстиции становится вакантным. О своей отставке заявил глава ведомства Александру Тэнасе.
Об уходе с должности и намерении завершить публичную карьеру Тэнасе сообщил на личной странице в социальной сети Facebook. Среди мотивов своего поступка он назвал нежелание подвергаться политическим нападкам.
«Самым лучшим решением в сложившейся ситуации стало мое намерение подать в отставку с должности министра юстиции в ближайшие дни», — написал Тэнасе.
Александру Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 года.
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