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13:15 (мск), источник: РИА Новости

Великобритания разработает аналог «закона Магнитского», сообщили СМИ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Великобритании разрабатывают аналог так называемого американского «закона Магнитского», предусматривающего санкции в отношении ряда российских должностных лиц, сообщает Telegraph.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в британскую версию документа войдут 49 человек, которых подозревают в нарушении прав, внесудебных казнях и пытках. Ограничения в отношении указанных лиц предусматривают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

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По информации издания, этот шаг был запланирован Лондоном до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое британские чиновники связывают с Москвой, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

Как сообщили источники Telegraph, министры уже согласились внедрить аналог «закона Магнитского», но правительство пока не внесло в законопроект «ключевые элементы», которые обеспечат его применение.

В среду глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены в Солсбери. Скрипаль был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу Москвы. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.

Акт Магнитского был принят в 2012 году в США и установил персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в России. Ранее аналогичный закон, вводящий санкции против иностранных чиновников, вступил в силу и в Канаде. Парламент Литвы принял подобный документ в середине ноября 2017 года.

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