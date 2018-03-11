Великобритания разработает аналог «закона Магнитского», сообщили СМИ

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в британскую версию документа войдут 49 человек, которых подозревают в нарушении прав, внесудебных казнях и пытках. Ограничения в отношении указанных лиц предусматривают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

Читайте также Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России

По информации издания, этот шаг был запланирован Лондоном до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое британские чиновники связывают с Москвой, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

Как сообщили источники Telegraph, министры уже согласились внедрить аналог «закона Магнитского», но правительство пока не внесло в законопроект «ключевые элементы», которые обеспечат его применение.

В среду глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены в Солсбери. Скрипаль был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу Москвы. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.