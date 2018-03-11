Вечный председатель: главе КНР разрешили править бессрочно
Китайские депутаты одобрили поправку об отмене ограничений срока полномочий главы государства.
Китайские депутаты одобрили поправку об отмене ограничений срока полномочий главы государства.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей практически единогласно одобрили внесение в Конституцию страны поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и
Таким образом, глава Китая может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа, передает РИА Новости.
Действующий председатель Си Цзиньпин руководит Китаем с 2013 года и, согласно старой Конституции, должен был оставить этот пост в 2023 году.
Собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов «за», два «против», трое воздержались. Один бюллетень был признан недействительным.
Кроме того, депутаты проголосовали по внесению поправок в более чем 20 статей Конституции.
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