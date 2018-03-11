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16:32 (мск), источник: Sputnik.md

«Декларации об объединении» не имеют никакой силы — глава МИД Румынии

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Республики Молдова, не имеют никакой юридической ценности и не скажутся на отношения соседних стран, сообщает румынское агентство Mediafax.

Источник: Sputnik.md
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Это заявление глава МИД Румынии сделал, выступая в городе Плоешть на конференции политической партии «Альянс либералов и демократов» (ALDE).

«С моей точки зрения, декларации об объединении, которые приняты руководством многих коммун, фактически являются лишь выражением желания быть ближе к Румынии. Они не имеют юридической ценности и не повлияют никаким образом на наши отношения с Республикой Молдова», — сказал Мелешкану.

Напомним, что с начала года руководство ряда сел в районах Молдовы заявило о принятии символических «деклараций об объединении». По их словам, таким образом они хотели отметить столетнюю годовщину со дня вхождения Бессарабии в Румынию в 1918 году. В ответ в нескольких сотнях населенных пунктов были приняты контр-декларации в поддержку государственности и суверенитета Республики Молдова.

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