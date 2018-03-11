«Декларации об объединении» не имеют никакой силы — глава МИД Румынии

«С моей точки зрения, декларации об объединении, которые приняты руководством многих коммун, фактически являются лишь выражением желания быть ближе к Румынии. Они не имеют юридической ценности и не повлияют никаким образом на наши отношения с Республикой Молдова», — сказал Мелешкану.

Напомним, что с начала года руководство ряда сел в районах Молдовы заявило о принятии символических «деклараций об объединении». По их словам, таким образом они хотели отметить столетнюю годовщину со дня вхождения Бессарабии в Румынию в 1918 году. В ответ в нескольких сотнях населенных пунктов были приняты контр-декларации в поддержку государственности и суверенитета Республики Молдова.