«Декларации об объединении» не имеют никакой силы — глава МИД Румынии

Это заявление глава МИД Румынии сделал, выступая в городе Плоешть на конференции политической партии «Альянс либералов и демократов» (ALDE).
«С моей точки зрения, декларации об объединении, которые приняты руководством многих коммун, фактически являются лишь выражением желания быть ближе к Румынии. Они не имеют юридической ценности и не повлияют никаким образом на наши отношения с Республикой Молдова», — сказал Мелешкану.
Напомним, что с начала года руководство ряда сел в районах Молдовы заявило о принятии символических «деклараций об объединении». По их словам, таким образом они хотели отметить столетнюю годовщину со дня вхождения Бессарабии в Румынию в 1918 году. В ответ в нескольких сотнях населенных пунктов были приняты контр-декларации в поддержку государственности и суверенитета Республики Молдова.
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