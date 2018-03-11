Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в вооруженных силах

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия “Курска” — это тоже проявление общего состояния вооруженных сил», — сказал он в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин», обнародованном на странице журналиста Дмитрия Киселева в «Одноклассниках».
Что греха таить. Мы хорошо знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Поэтому, откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная. Столько людей погибло.
Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.
АПЛ «Курск» затонула во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.
В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции АПЛ была поднята со дна моря, доставлена на завод в Росляково, откуда ее переправили на СРЗ «Нерпа» в Снежногоорск для дальнейшей утилизации. Единственно, что было оставлено и сохранено — рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.
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