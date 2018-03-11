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15:07 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в вооруженных силах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Крушение подводной лодки «Курск» стало последствием запущенного состояния вооруженных сил после развала СССР, заявил президент России Владимир Путин.

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«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия “Курска” — это тоже проявление общего состояния вооруженных сил», — сказал он в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин», обнародованном на странице журналиста Дмитрия Киселева в «Одноклассниках».

Что греха таить. Мы хорошо знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Поэтому, откровенно говоря, ничего удивительного нет, но трагедия колоссальная. Столько людей погибло.
Владимир Путин
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Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.

АПЛ «Курск» затонула во время учений. По официальной версии, гибель подлодки произошла в результате взрыва торпеды на ее борту в ходе подготовки к условной торпедной атаке.

В 2001 году в результате крупномасштабной международной операции АПЛ была поднята со дна моря, доставлена на завод в Росляково, откуда ее переправили на СРЗ «Нерпа» в Снежногоорск для дальнейшей утилизации. Единственно, что было оставлено и сохранено — рубка АПЛ, которая установлена в Мурманске.

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