Дмитрий Азаров принял вызов от тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова и 18 раз набил баскетбольный мяч
Глава Самарской области принял участие в спортивном флешмобе, посвященном выборам президента РФ.
Глава Самарской области принял участие в спортивном флешмобе, посвященном выборам президента РФ.
В нашей стране во всю идет подготовка к выборам президента, которые пройдут ровно через неделю. Знаменитости даже организовали Всероссийский флешмоб с призывами принять участие в голосовании. Присоединились в к нему и в Самаре.
Так, главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов и капитан команды Иван Таранов символичные 18 раз жонглировали мячом и бросили вызов хоккеистам «Лады» и врио губернатора региона Дмитрию Азарову.
Азаров отреагировал незамедлительно и записал ответное видео. Его советник Наталья Родимова опубликовала ролик в твиттере.
Глава Самарской области поддержал спортивную тематику и в зале 18 раз набил ногами баскетбольный мяч, а после покрутил его на пальце.
— Вызов передаю игрокам гандбольной команды «Лада». Вперед, девчонки! — заявил Дмитрий Азаров после завершения упражнения.
Отметим, что эта эстафета получила название #ВыборЧемпионов180318. Она посвящена предстоящим выборам президента РФ, которые пройдут 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180 тысяч 318 упражнений. Числа не случайны — они символизируют дату голосования.
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