Дмитрий Азаров принял вызов от тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова и 18 раз набил баскетбольный мяч

Источник: РИА "Новости"

В нашей стране во всю идет подготовка к выборам президента, которые пройдут ровно через неделю. Знаменитости даже организовали Всероссийский флешмоб с призывами принять участие в голосовании. Присоединились в к нему и в Самаре.

Так, главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов и капитан команды Иван Таранов символичные 18 раз жонглировали мячом и бросили вызов хоккеистам «Лады» и врио губернатора региона Дмитрию Азарову.

Азаров отреагировал незамедлительно и записал ответное видео. Его советник Наталья Родимова опубликовала ролик в твиттере.

Глава Самарской области поддержал спортивную тематику и в зале 18 раз набил ногами баскетбольный мяч, а после покрутил его на пальце.

— Вызов передаю игрокам гандбольной команды «Лада». Вперед, девчонки! — заявил Дмитрий Азаров после завершения упражнения.