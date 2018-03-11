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19:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Дмитрий Азаров принял вызов от тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова и 18 раз набил баскетбольный мяч

Глава Самарской области принял участие в спортивном флешмобе, посвященном выборам президента РФ.

Источник: РИА "Новости"

В нашей стране во всю идет подготовка к выборам президента, которые пройдут ровно через неделю. Знаменитости даже организовали Всероссийский флешмоб с призывами принять участие в голосовании. Присоединились в к нему и в Самаре.

Так, главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов и капитан команды Иван Таранов символичные 18 раз жонглировали мячом и бросили вызов хоккеистам «Лады» и врио губернатора региона Дмитрию Азарову.

Азаров отреагировал незамедлительно и записал ответное видео. Его советник Наталья Родимова опубликовала ролик в твиттере.

Глава Самарской области поддержал спортивную тематику и в зале 18 раз набил ногами баскетбольный мяч, а после покрутил его на пальце.

— Вызов передаю игрокам гандбольной команды «Лада». Вперед, девчонки! — заявил Дмитрий Азаров после завершения упражнения.

Отметим, что эта эстафета получила название #ВыборЧемпионов180318. Она посвящена предстоящим выборам президента РФ, которые пройдут 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180 тысяч 318 упражнений. Числа не случайны — они символизируют дату голосования.

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