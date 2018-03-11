Российские спецслужбы заинтересовались ирландскими технологиями

Газета The Times со ссылкой на данные подразделения Национальной полиции Ирландии, занимающееся расследованием национальных угроз, террористической деятельности и контрразведкой, наибольшую активность в Ирландии сейчас проявляет российская военная разведка (ГРУ). Ведомство, по данным Garda, настолько активно ведет сбор информации об ирландских компаниях, о крупных инфраструктурных объектах и ходе космических исследований в научном центре в Корке, что правоохранительные органы Ирландии считают его серьезной угрозой для безопасности страны.
В частности, Garda в последнее время неоднократно выявляет людей, которые, как подозревают в ирландском ведомстве, работают на ГРУ под дипломатическим прикрытием, и считает, что удалось предотвратить по крайней мере одну попытку сотрудников ГРУ приобрести в Ирландии через третьих лиц высокотехнологичное оборудование.
Кроме того, недавно был и другой случай: несколько россиян познакомились с жителем Дублина, работающим в технологическом секторе. Как полагают ирландские спецслужбы, в данном случае ирландец должен был стать объектом шпионажа. В своих подозрениях ирландские спецслужбы утвердились после того, как эти россияне исчезли из Ирландии сразу после того, как им были заданы вопросы об их иммиграционном статусе и роде деятельности в стране. Как полагают в Garda, это Москва отозвала людей, чья деятельность была раскрыта.
Деятельностью ГРУ объясняют ирландские правоохранительные органы и хакерские атаки в июле прошлого года на компьютерные сети государственной электроэнергетической компании ESB.
Еще одним источником серьезного беспокойства для ирландских властей является российская служба внешней разведки (СВР), сотрудники которой, как полагают полицейские, не только занимаются пропагандой в Ирландии, но и вербуют местных политиков, предпринимателей, работников технологического сектора, а также обеспечивают российское посольство в Дублине специалистами по перехвату и расшифровке секретных данных. Подозрения правоохранительных органов усиливает тот факт, что некоторые сотрудники российского посольства выходят из здания лишь, как полагают, в сопровождении сотрудников спецслужб, якобы работающих под дипломатическим прикрытием.
В 2015 году российское посольство в Дублине получило разрешение на расширение площадей с 2 тыс. до 10 тыс. кв. м, в здании прошел масштабный ремонт, были оборудованы помещения для дипломатических курьеров, устроен паркинг на 23 автомобиля, построено дополнительное здание для сотрудников. Кроме того, в посольстве обновили оборудование, в том числе установили новые спутниковые антенны и обычные антенны. Под это расширение с учетом возросших потребностей в электроэнергии посольство получило разрешение на строительство на своей территории еще и электрической подстанции. Как полагают ирландские власти, значительные объемы энергии как раз потребляет техника для электронного слежения.
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