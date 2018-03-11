Российские спецслужбы заинтересовались ирландскими технологиями

Источник: Reuters

Газета The Times со ссылкой на данные подразделения Национальной полиции Ирландии, занимающееся расследованием национальных угроз, террористической деятельности и контрразведкой, наибольшую активность в Ирландии сейчас проявляет российская военная разведка (ГРУ). Ведомство, по данным Garda, настолько активно ведет сбор информации об ирландских компаниях, о крупных инфраструктурных объектах и ходе космических исследований в научном центре в Корке, что правоохранительные органы Ирландии считают его серьезной угрозой для безопасности страны.

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В частности, Garda в последнее время неоднократно выявляет людей, которые, как подозревают в ирландском ведомстве, работают на ГРУ под дипломатическим прикрытием, и считает, что удалось предотвратить по крайней мере одну попытку сотрудников ГРУ приобрести в Ирландии через третьих лиц высокотехнологичное оборудование.

Кроме того, недавно был и другой случай: несколько россиян познакомились с жителем Дублина, работающим в технологическом секторе. Как полагают ирландские спецслужбы, в данном случае ирландец должен был стать объектом шпионажа. В своих подозрениях ирландские спецслужбы утвердились после того, как эти россияне исчезли из Ирландии сразу после того, как им были заданы вопросы об их иммиграционном статусе и роде деятельности в стране. Как полагают в Garda, это Москва отозвала людей, чья деятельность была раскрыта.

Деятельностью ГРУ объясняют ирландские правоохранительные органы и хакерские атаки в июле прошлого года на компьютерные сети государственной электроэнергетической компании ESB.

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Еще одним источником серьезного беспокойства для ирландских властей является российская служба внешней разведки (СВР), сотрудники которой, как полагают полицейские, не только занимаются пропагандой в Ирландии, но и вербуют местных политиков, предпринимателей, работников технологического сектора, а также обеспечивают российское посольство в Дублине специалистами по перехвату и расшифровке секретных данных. Подозрения правоохранительных органов усиливает тот факт, что некоторые сотрудники российского посольства выходят из здания лишь, как полагают, в сопровождении сотрудников спецслужб, якобы работающих под дипломатическим прикрытием.

В 2015 году российское посольство в Дублине получило разрешение на расширение площадей с 2 тыс. до 10 тыс. кв. м, в здании прошел масштабный ремонт, были оборудованы помещения для дипломатических курьеров, устроен паркинг на 23 автомобиля, построено дополнительное здание для сотрудников. Кроме того, в посольстве обновили оборудование, в том числе установили новые спутниковые антенны и обычные антенны. Под это расширение с учетом возросших потребностей в электроэнергии посольство получило разрешение на строительство на своей территории еще и электрической подстанции. Как полагают ирландские власти, значительные объемы энергии как раз потребляет техника для электронного слежения.