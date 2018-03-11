Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Путин отказался называть Пригожина своим другом
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Эксперт о мнении США по РФ: думают, что мы без Украины не сможем
США заключают с Украиной военный контракт - СМИ
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
СМИ назвали имя блондинки, которую поцеловал Путин
СМИ: Флот РФ — эшелонированная линия обороны
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
17:30 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Российские спецслужбы заинтересовались ирландскими технологиями

Национальная полиция Ирландии Garda отметила активизацию деятельности в стране военной разведки и службы внешней разведки России. Как отмечает контрразведывательное и контртеррористическое подразделение Garda, российские спецслужбы активно собирают информацию об ирландских компаниях, занимающихся разработкой технологий, инфраструктурными проектами, научной работой, и следят за ними.

Источник: Reuters

Газета The Times со ссылкой на данные подразделения Национальной полиции Ирландии, занимающееся расследованием национальных угроз, террористической деятельности и контрразведкой, наибольшую активность в Ирландии сейчас проявляет российская военная разведка (ГРУ). Ведомство, по данным Garda, настолько активно ведет сбор информации об ирландских компаниях, о крупных инфраструктурных объектах и ходе космических исследований в научном центре в Корке, что правоохранительные органы Ирландии считают его серьезной угрозой для безопасности страны.

Читайте также
Раскрыты подробности вербовки Скрипаля британской разведкой

В частности, Garda в последнее время неоднократно выявляет людей, которые, как подозревают в ирландском ведомстве, работают на ГРУ под дипломатическим прикрытием, и считает, что удалось предотвратить по крайней мере одну попытку сотрудников ГРУ приобрести в Ирландии через третьих лиц высокотехнологичное оборудование.

Кроме того, недавно был и другой случай: несколько россиян познакомились с жителем Дублина, работающим в технологическом секторе. Как полагают ирландские спецслужбы, в данном случае ирландец должен был стать объектом шпионажа. В своих подозрениях ирландские спецслужбы утвердились после того, как эти россияне исчезли из Ирландии сразу после того, как им были заданы вопросы об их иммиграционном статусе и роде деятельности в стране. Как полагают в Garda, это Москва отозвала людей, чья деятельность была раскрыта.

Деятельностью ГРУ объясняют ирландские правоохранительные органы и хакерские атаки в июле прошлого года на компьютерные сети государственной электроэнергетической компании ESB.

Читайте также
Секретные материалы: Forbes обнаружил два тайных подразделения ФБР

Еще одним источником серьезного беспокойства для ирландских властей является российская служба внешней разведки (СВР), сотрудники которой, как полагают полицейские, не только занимаются пропагандой в Ирландии, но и вербуют местных политиков, предпринимателей, работников технологического сектора, а также обеспечивают российское посольство в Дублине специалистами по перехвату и расшифровке секретных данных. Подозрения правоохранительных органов усиливает тот факт, что некоторые сотрудники российского посольства выходят из здания лишь, как полагают, в сопровождении сотрудников спецслужб, якобы работающих под дипломатическим прикрытием.

В 2015 году российское посольство в Дублине получило разрешение на расширение площадей с 2 тыс. до 10 тыс. кв. м, в здании прошел масштабный ремонт, были оборудованы помещения для дипломатических курьеров, устроен паркинг на 23 автомобиля, построено дополнительное здание для сотрудников. Кроме того, в посольстве обновили оборудование, в том числе установили новые спутниковые антенны и обычные антенны. Под это расширение с учетом возросших потребностей в электроэнергии посольство получило разрешение на строительство на своей территории еще и электрической подстанции. Как полагают ирландские власти, значительные объемы энергии как раз потребляет техника для электронного слежения.

Алена Миклашевская.

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Регионы могут остаться без лекарств
«Государству проще ребенка в детдом забрать, чем семье помочь»
Путин: Возврат Крыма невозможен ни при каких обстоятельствах
Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри
Путин назвал крушение АПЛ «Курск» следствием сложностей в ВС
Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны
Ученые объяснили, почему одни люди успешнее других
ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области
Путин рассказал о «захвате» лайнера перед открытием ОИ в Сочи
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь