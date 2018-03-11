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21:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Курдская пехота решила дать отпор турецким танкам

В район сирийского Африна, где Турция продолжает военную операцию против курдов, направляется новое подкрепление. Об этом сообщает в воскресенье, 11 марта, Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

Источник: Reuters

По его данным, несколько автобусов с курдской пехотой, вооруженной стрелковым оружием, выдвинулись в Африн из города Камышлы. В то же время район покидают проправительственные сирийские формирования, ранее прибывшие из Алеппо для поддержки курдов.

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«По всей видимости, они не стали дожидаться, когда ВС Турции со своими боевиками захватят населенный пункт Кимар и тем самым отрежут дорогу», — отмечают авторы канала.

10 марта сообщалось, что турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части сирийского Африна. До этого войска захватили его ближайшие крупные пригороды — Раджо и Джиндерес, где находились передовые рубежи обороны курдов и ополченцев. Анкара во время своего наступления использует тяжелую технику, а также постоянно наносит удары с воздуха по территории.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны.

Анкара относит представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG). Турецкие военные также неоднократно обстреливали проправительственные формирования сирийцев, входящие в район.

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