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21:40 (мск), источник: РИА Новости

Глава ЦРУ заявил, что США найдут адекватный ответ на новое оружие России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты найдут защиту от нового российского оружия, заявил глава ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

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Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства рассказал о новых видах российского оружия, Помпео заявил, что в его речи ЦРУ не удивило «буквально ничего».

«Мы следим за этим очень внимательно, как и наши коллеги в министерстве обороны, и американцы могут быть уверены, что мы хорошо разбираемся в российских программах в сфере вооружений», — заверил он.

Помпео подчеркнул, что в случае совершенствования систем вооружений Россией или Китаем, от США требуется обеспечить наличие адекватного ответа.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком.

Глава государства также сообщил, что в состав Стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей».

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Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
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