Марин Ле Пен предложила новое название для «Национального фронта»

«Я долго обдумывала и обсуждала новое название. Оно должно нести политический посыл и четко отражать нашу политическую программу для Франции», — заявила она. «Народ (нация) — это то, вокруг чего сосредоточена наша деятельность и наша программа, однако одного этого недостаточно — название должно отражать наше стремление сплотить людей».
В ближайшее время предложение о переименовании выставят на голосование, которое пройдет удаленно.
Ле Пен выступила с этой инициативой сразу после того, как на двухдневном съезде партии, проходившем в Лилле, была переизбрана в качестве ее руководителя. Это первая конференция «Национального фронта» с момента поражения, которое Ле Пен потерпела на президентских выборах. Тогда политик также выступала с идеей о переименовании, которая встретила резкое неприятие со стороны ее отца и основателя партии, Мари Ле Пена.
Как отмечает The Guardian, предложенное название неизбежно вызывает ассоциации с Национально-народным объединением (Rassemblement National Populaire, RNP) — праворадикальной партией-организатором французского коллаборационизма времен Второй мировой войны.
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