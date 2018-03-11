Нурсултан Назарбаев о Владимире Путине: Он — человек слова

Источник: Казинформ

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«Отношения между лидерами государств очень важны. Доверие между лидерами, как правило, приводит к доверию между государствами. Владимир Владимирович Путин в 2000 году стал президентом, и мы с первых дней имеем очень добрые отношения, не буду сегодня скрывать, которые превратились в настоящую дружбу. Я хочу сказать о его человеческих качествах. Смею заявить, что, наверное, я больше всех это знаю. Он — человек слова. Знаете, Никколо Макиавелли в книге “Государь”, когда он советует государям, как работать, есть пунктик, что государь имеет право слово данное взять назад, если это в интересах государства и этого лидера. Путин не такой. Если он сказал, говорит обдумав, никогда от этого слова не отходит. Даже если это в тот момент, когда надо выполнять, уже невыгодно. С таким человеком можно работать, человека такого можно уважат», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что Владимир Путин стал президентом России в тяжелое для страны время.

«Вспомним недалекую историю, когда вся Россия фактически развалила вертикаль власти, каждый регион работал сам по себе. Мы, соседи с Россией, видим, что регионы перестали платить налоги центру, каждый назначал себе оклады, бери независимость, сколько хочешь. Шла война на Кавказе, и международная ситуация, и внутренняя экономика была по-настоящему аховая. И вот он же выправил, овладел всем этим, поставил, как бы там ни было, в сложнейших условиях», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

«Россию игнорировали, не пускали для решения важнейших мировых проблем. Россию никуда задвинуть невозможно, это огромная ядерно-ракетная страна, которая является большим фактором мировой политики. То есть недальновидно было стараться Россию отодвинуть от этого. Путин сейчас поставил Россию на свое место, где она должна быть. Это же надо было принять решение такое, по просьбе правительства Сирии участвовать в этом конфликте. Фактически Россия участвовала в подавлении мирового зла в виде экстремизма, терроризма, который там был», — продолжил Президент РК.

Он отметил, что «риски были очень большие, и надо было на это решиться».

«В конце концов, это участие было успешным. Вот что такое Путин», — заключил Нурсултан Назарбаев.