Нурсултан Назарбаев о Владимире Путине: Он — человек слова
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В интервью «Первому каналу» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал Главу России Владимира Путина человеком слова, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В интервью «Первому каналу» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал Главу России Владимира Путина человеком слова, передает МИА «Казинформ».
«Отношения между лидерами государств очень важны. Доверие между лидерами, как правило, приводит к доверию между государствами. Владимир Владимирович Путин в 2000 году стал президентом, и мы с первых дней имеем очень добрые отношения, не буду сегодня скрывать, которые превратились в настоящую дружбу. Я хочу сказать о его человеческих качествах. Смею заявить, что, наверное, я больше всех это знаю. Он — человек слова. Знаете, Никколо Макиавелли в книге “Государь”, когда он советует государям, как работать, есть пунктик, что государь имеет право слово данное взять назад, если это в интересах государства и этого лидера. Путин не такой. Если он сказал, говорит обдумав, никогда от этого слова не отходит. Даже если это в тот момент, когда надо выполнять, уже невыгодно. С таким человеком можно работать, человека такого можно уважат», — сказал Нурсултан Назарбаев.
Он отметил, что Владимир Путин стал президентом России в тяжелое для страны время.
«Вспомним недалекую историю, когда вся Россия фактически развалила вертикаль власти, каждый регион работал сам по себе. Мы, соседи с Россией, видим, что регионы перестали платить налоги центру, каждый назначал себе оклады, бери независимость, сколько хочешь. Шла война на Кавказе, и международная ситуация, и внутренняя экономика была
«Россию игнорировали, не пускали для решения важнейших мировых проблем. Россию никуда задвинуть невозможно, это огромная
Он отметил, что «риски были очень большие, и надо было на это решиться».
«В конце концов, это участие было успешным. Вот что такое Путин», — заключил Нурсултан Назарбаев.
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