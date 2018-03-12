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00:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Шойгу рассказал о взятках от россиян для принятия на службу по контракту

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью для фильма «Путин», размещенном в социальной сети «Одноклассники», что россияне начали давать взятки, чтобы служить в российской армии по контракту.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Шойгу, «примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту».

Министр связал это с тем, что сейчас в армии «достаточно высокое денежное содержание», а «после окончания достойной службы — достаточно серьезное социальное обеспечение».

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