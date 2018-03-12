Шойгу рассказал о взятках от россиян для принятия на службу по контракту
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью для фильма «Путин», размещенном в социальной сети «Одноклассники», что россияне начали давать взятки, чтобы служить в российской армии по контракту.
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