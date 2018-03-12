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00:51 (мск), источник: РИА Новости

Собчак призвала отменить статью Уголовного кодекса об экстремизме

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов предложила отменить статью Уголовного кодекса РФ 282 «Возбуждение ненависти либо вражды».

Источник: РИА Новости

«В нашей программе, как вы знаете, мы выступаем за отмену 282-й статьи, потому что это статья, которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России… Так же как пакет Яровой, который дает возможность всем спецслужбам следить за каждым из нас», — сказала она в ходе дебатов на Первом канале.

«Пакет Яровой» будет использоваться в бизнес-интересах вороватых чиновников, поэтому я выступаю за отмену 282-й статьи за расформирование подразделения так называемого «Э», которое якобы борется с экстремистами, а на самом деле борется с несогласными, — добавила Собчак.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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6 марта© Ньюстюб
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