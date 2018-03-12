Собчак призвала отменить статью Уголовного кодекса об экстремизме

«В нашей программе, как вы знаете, мы выступаем за отмену 282-й статьи, потому что это статья, которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России… Так же как пакет Яровой, который дает возможность всем спецслужбам следить за каждым из нас», — сказала она в ходе дебатов на Первом канале.