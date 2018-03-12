Собчак призвала отменить статью Уголовного кодекса об экстремизме

«В нашей программе, как вы знаете, мы выступаем за отмену 282-й статьи, потому что это статья, которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России… Так же как пакет Яровой, который дает возможность всем спецслужбам следить за каждым из нас», — сказала она в ходе дебатов на Первом канале.
«Пакет Яровой» будет использоваться в бизнес-интересах вороватых чиновников, поэтому я выступаю за отмену 282-й статьи… за расформирование подразделения так называемого «Э», которое якобы борется с экстремистами, а на самом деле борется с несогласными, — добавила Собчак.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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