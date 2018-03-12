Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИ

Два документа — «О плюрализме и прозрачности владения СМИ» и «О роли и обязанностях интернет-посредников» приняты 7 марта на сессии КМСЕ. Они обязывают 47 государств—членов СЕ обеспечивать закрепленные в Европейской конвенции права и свободы человека, «в том числе в режиме онлайн», и доработать регулирование с учетом технологических, финансовых, нормативных изменений в медиасекторе Европы и прецедентов ЕСПЧ.

Однако первый документ содержит оговорку об отказе РФ проголосовать за него в полном объеме: «Россия оставляет за собой право ограничить применение рекомендованных принципов теми, которые указаны в российском законодательстве». Кроме РФ, никто из членов СЕ таким правом не воспользовался.

В рекомендациях, с которыми не согласилась Россия, акцент сделан на онлайн-медиа, к которым СЕ относит не только зарегистрированные СМИ, но и любой онлайн-проект, направленный на распространение информации.

Они обеспечивают разнообразие информации из разных источников, но интернет-посредники (провайдеры, владельцы web-сервисов и т. д. ) усиливают контроль над потоком и доступностью контента, что может привести к поляризации общества. Необходимо препятствовать концентрации СМИ в руках одних владельцев или медиагрупп, способных «диктовать повестку публичных дискуссий и формировать общественное мнение, воспроизводя одно и то же содержимое на всех своих ресурсах», говорится в документе.



КМСЕ рекомендует национальным властям оценивать данные об использовании онлайн-контента «в целях предотвращения предвзятости, вводящей в заблуждение информации» и ее подавления, а также «обеспечения независимой качественной журналистики и расширения доступа граждан к разнообразному контенту во всех медиатипах и форматах».

Необходимо «устранить давление на СМИ в политических и экономических интересах», при этом СМИ, в том числе государственные, должны нести ответственность за отражение различных мнений.

Правительствам рекомендуется контролировать «состояние плюрализма на своих национальных рынках СМИ» с учетом прецедентов ЕСПЧ, обеспечить процедуры предотвращения слияний или поглощений в СМИ, которые могут негативно повлиять на разнообразие медиаконтента, и не ограничивать владение СМИ иностранными собственниками, а также повышать медиаграмотность граждан, помогая им «критически оценивать информацию и идеи, распространяемые через СМИ».



«Если бы РФ согласилась применять рекомендации в полном объеме, это потребовало бы серьезных изменений законодательства, учитывая высокую степень монополизации СМИ со стороны государства и ужесточение регулирования СМИ и интернета, — сказала “Ъ” глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.— Либерализация медийного законодательства явно не входит в планы властей. При этом узаконенные в РФ запрет цензуры и редакционная независимость по факту не обеспечиваются, и позиция России при голосовании в СЕ фактически дает понять, что улучшений не предвидится».

Согласно второму документу, который обязалась применять Россия, любые запросы и требования от органов власти в адрес интернет-посредника должны быть основаны на законе, принятом с учетом Европейской конвенции и исключающем любые формы давления.

Полномочия государственных, и особенно правоохранительных органов должны быть четко определены для предотвращения произвольного применения. Власти не должны прямо или косвенно налагать на посредников обязательство контролировать контент и нарушать конфиденциальность сообщений. Посредники не должны раскрывать личные данные третьей стороне, если это не предусмотрено законом. Любое отслеживание и профилирование пользователей посредниками должно быть полностью прозрачным.



«Законы в сфере интернета, как, например, “пакет Яровой” принимаются без общественного обсуждения и с противоречиями как правам человека, так и интересам интернет-индустрии», — говорит Галина Арапова, отметив также указание в рекомендациях на недопустимость ограничения свободы распространения информации в зависимости от государственных границ, «вплоть до создания внутрироссийской сети по примеру Китая».