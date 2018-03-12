Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИ
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) утвердил для государств—членов СЕ рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов, а также об ответственности
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) утвердил для государств—членов СЕ рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов, а также об ответственности
Два документа — «О плюрализме и прозрачности владения СМИ» и «О роли и обязанностях интернет-посредников» приняты 7 марта на сессии КМСЕ. Они обязывают 47 государств—членов СЕ обеспечивать закрепленные в Европейской конвенции права и свободы человека, «в том числе в режиме онлайн», и доработать регулирование с учетом технологических, финансовых, нормативных изменений в медиасекторе Европы и прецедентов ЕСПЧ.
Однако первый документ содержит оговорку об отказе РФ проголосовать за него в полном объеме: «Россия оставляет за собой право ограничить применение рекомендованных принципов теми, которые указаны в российском законодательстве». Кроме РФ, никто из членов СЕ таким правом не воспользовался.
Они обеспечивают разнообразие информации из разных источников, но
КМСЕ рекомендует национальным властям оценивать данные об использовании
Правительствам рекомендуется контролировать «состояние плюрализма на своих национальных рынках СМИ» с учетом прецедентов ЕСПЧ, обеспечить процедуры предотвращения слияний или поглощений в СМИ, которые могут негативно повлиять на разнообразие медиаконтента, и не ограничивать владение СМИ иностранными собственниками, а также повышать медиаграмотность граждан, помогая им «критически оценивать информацию и идеи, распространяемые через СМИ».
«Если бы РФ согласилась применять рекомендации в полном объеме, это потребовало бы серьезных изменений законодательства, учитывая высокую степень монополизации СМИ со стороны государства и ужесточение регулирования СМИ и интернета, — сказала “Ъ” глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.— Либерализация медийного законодательства явно не входит в планы властей. При этом узаконенные в РФ запрет цензуры и редакционная независимость по факту не обеспечиваются, и позиция России при голосовании в СЕ фактически дает понять, что улучшений не предвидится».
Полномочия государственных, и особенно правоохранительных органов должны быть четко определены для предотвращения произвольного применения. Власти не должны прямо или косвенно налагать на посредников обязательство контролировать контент и нарушать конфиденциальность сообщений. Посредники не должны раскрывать личные данные третьей стороне, если это не предусмотрено законом. Любое отслеживание и профилирование пользователей посредниками должно быть полностью прозрачным.
«Законы в сфере интернета, как, например, “пакет Яровой” принимаются без общественного обсуждения и с противоречиями как правам человека, так и интересам интернет-индустрии», — говорит Галина Арапова, отметив также указание в рекомендациях на недопустимость ограничения свободы распространения информации в зависимости от государственных границ, «вплоть до создания внутрироссийской сети по примеру Китая».
«В ЕСПЧ на подходе первые дела о блокировке
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург
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