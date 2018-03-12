Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на предложение «выслать всех русских»
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Крушение летевшего в Турцию турецкого самолета: число погибших
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Анна Семенович посетила концерт Кремля в трусах и прозрачной юбке
Германия пошлет РФ сигнал о серьезных последствиях
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
04:33 (мск), источник: Восток Медиа

Полпредство президента в ДФО проверило медобслуживание в Ванинском районе

В посёлке Высокогорный изменилось отношение населения к реформам, коснувшимся местной больницы в конце прошлого года. Люди убедились, что медицинское учреждение не закрывают — напротив, его оснащают новым оборудованием за счёт бюджета Хабаровского края.

Источник: Восток Медиа

О ситуации в посёлке корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал федеральный инспектор по Хабаровскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Константин Степанов. В начале марта он посетил Ванинский район, чтобы дать оценку качеству предоставляемых в муниципальном образовании медицинских услуг, не упустив из виду и больницу в Высокогорном.

«Реорганизация медучреждения состоялась, его передали в ведение края, теперь объект относится к Ванинской ЦРБ. Качество медицинских услуг при этом не ухудшилось. Сокращение персонала не коснулось специалистов. В больницу сейчас поставляют оборудование — первую партию привезут буквально на днях. Закупки делаются за счёт регионального бюджета, край больницу не бросил. Люди видят эти положительные моменты», — отметил Константин Степанов.

По его словам, в медучреждении остаются нерешёнными некоторые проблемы: не хватает флюорографического оборудования, аппарата УЗИ, но и в этом направлении министерство здравоохранения региона ведёт работу. Федеральный инспектор подчеркнул, что качество медицинских услуг в посёлке и районе — на уровне Хабаровского края, и высокотехнологичная помощь доступна для населения.

«Инициативная группа граждан убедилась, что смогла достучаться до власти и защитить медучреждение. Эта больница для жителей посёлка очень важна, сегодня в Высокогорном стремительно деградирует экономика. Лесозаготовительное предприятие “на боку”, а железная дорога сократила своё ключевое подразделение, ради которого посёлок и создавался. Сейчас людям важно знать, каковы перспективы развития экономики в населённом пункте — они чувствуют, что дела идут не очень хорошо и, конечно, беспокоятся», — подчеркнул Константин Степанов.

Собеседник добавил, что сегодня в Высокогорном проживают около трёх тысяч человек, в том числе около 800 детей. Но рождаемость в посёлке на низком уровне.

«Одним из вопросов повестки было сохранение роддома, но сегодня там на учёте по беременности стоят всего восемь женщин. Держать родильное отделение в таких обстоятельствах смысла нет. Существует общая процедура, благодаря которой местные жительницы спокойно могут родить в Ванинской районной больнице, где для этого есть все условия», — резюмировал Константин Степанов.

Информацию о том, что поселковая больница органично вписалась в систему государственной медицины Хабаровского края, подтвердил и главврач Ванинской ЦРБ Сергей Маслов. По его словам, в медучреждении сохранён работоспособный и дисциплинированный коллектив, учреждение укомплектовано практически всеми специалистами, необходимыми для реализации планового задания.

«Часть узких специалистов, которых мы там по объективным причинам держать не можем, направляем в посёлок как консультантов. Это стоматологи, кардиологи, гинекологи, врачи УЗИ. Пока остаётся нерешённой проблема ремонта рентгенологического аппарата, но в ближайшее время этот вопрос будет снят. Подробный перечень необходимого для больницы оборудования мы направили в краевой Минздрав, приобреталось всё пропорционально. Часть дооснастила железная дорога, выполнив свои обязательства по передаче объекта на баланс края. Ещё полтора миллиона на покупку оборудования дополнительно выделили из бюджета региона», — сказал Сергей Маслов.

Главврач отметил, что благодаря проведённым мероприятиям мнение людей о положении дел в медицинском учреждении меняется в позитивную сторону.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что больницу в железнодорожном посёлке Высокогорный построили в 1988 году — обустроили фонд на 100 коек с родильным, педиатрическим и хирургическим отделениями. Однако летом этого года в ДВЖД заявили, что станция активно не используется и ведомственное медучреждение содержать нет смысла.

После этого власти региона заявили, что больница в Высокогорном станет структурным подразделением Ванинской районной больницы с 31 декабря 2017 года. Медицинский персонал пообещали устроить в государственное учреждение, предоставить все социальные гарантии и льготы. Перемены жители посёлка восприняли с растущим беспокойством — они опасались, что населённый пункт останется без медицинского обслуживания.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Всё очень плохо: движение во Владивостоке парализовано из-за снега
12 марта в Хабаровском крае стартует антинаркотическая акция
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Соцсети: курды бросили подкрепление в район Африна
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь