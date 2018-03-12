Полпредство президента в ДФО проверило медобслуживание в Ванинском районе

Источник: Восток Медиа

О ситуации в посёлке корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал федеральный инспектор по Хабаровскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Константин Степанов. В начале марта он посетил Ванинский район, чтобы дать оценку качеству предоставляемых в муниципальном образовании медицинских услуг, не упустив из виду и больницу в Высокогорном.

«Реорганизация медучреждения состоялась, его передали в ведение края, теперь объект относится к Ванинской ЦРБ. Качество медицинских услуг при этом не ухудшилось. Сокращение персонала не коснулось специалистов. В больницу сейчас поставляют оборудование — первую партию привезут буквально на днях. Закупки делаются за счёт регионального бюджета, край больницу не бросил. Люди видят эти положительные моменты», — отметил Константин Степанов.

По его словам, в медучреждении остаются нерешёнными некоторые проблемы: не хватает флюорографического оборудования, аппарата УЗИ, но и в этом направлении министерство здравоохранения региона ведёт работу. Федеральный инспектор подчеркнул, что качество медицинских услуг в посёлке и районе — на уровне Хабаровского края, и высокотехнологичная помощь доступна для населения.

«Инициативная группа граждан убедилась, что смогла достучаться до власти и защитить медучреждение. Эта больница для жителей посёлка очень важна, сегодня в Высокогорном стремительно деградирует экономика. Лесозаготовительное предприятие “на боку”, а железная дорога сократила своё ключевое подразделение, ради которого посёлок и создавался. Сейчас людям важно знать, каковы перспективы развития экономики в населённом пункте — они чувствуют, что дела идут не очень хорошо и, конечно, беспокоятся», — подчеркнул Константин Степанов.

Собеседник добавил, что сегодня в Высокогорном проживают около трёх тысяч человек, в том числе около 800 детей. Но рождаемость в посёлке на низком уровне.

«Одним из вопросов повестки было сохранение роддома, но сегодня там на учёте по беременности стоят всего восемь женщин. Держать родильное отделение в таких обстоятельствах смысла нет. Существует общая процедура, благодаря которой местные жительницы спокойно могут родить в Ванинской районной больнице, где для этого есть все условия», — резюмировал Константин Степанов.

Информацию о том, что поселковая больница органично вписалась в систему государственной медицины Хабаровского края, подтвердил и главврач Ванинской ЦРБ Сергей Маслов. По его словам, в медучреждении сохранён работоспособный и дисциплинированный коллектив, учреждение укомплектовано практически всеми специалистами, необходимыми для реализации планового задания.

«Часть узких специалистов, которых мы там по объективным причинам держать не можем, направляем в посёлок как консультантов. Это стоматологи, кардиологи, гинекологи, врачи УЗИ. Пока остаётся нерешённой проблема ремонта рентгенологического аппарата, но в ближайшее время этот вопрос будет снят. Подробный перечень необходимого для больницы оборудования мы направили в краевой Минздрав, приобреталось всё пропорционально. Часть дооснастила железная дорога, выполнив свои обязательства по передаче объекта на баланс края. Ещё полтора миллиона на покупку оборудования дополнительно выделили из бюджета региона», — сказал Сергей Маслов.

Главврач отметил, что благодаря проведённым мероприятиям мнение людей о положении дел в медицинском учреждении меняется в позитивную сторону.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что больницу в железнодорожном посёлке Высокогорный построили в 1988 году — обустроили фонд на 100 коек с родильным, педиатрическим и хирургическим отделениями. Однако летом этого года в ДВЖД заявили, что станция активно не используется и ведомственное медучреждение содержать нет смысла.