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04:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 2400 жителей Хабаровского края уже выбрали президента

Досрочное голосование проходит в отдаленных районах и на кораблях.

Источник: Reuters

В день выборов президента, 18 марта, жителей Хабаровского края будут ждать на 855 избирательных участках, 227 из которых откроются в столице региона. Тем временем некоторые жители края уже успели проголосовать. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал председатель региональной избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

«В Хабаровском крае уже проголосовал 2421 человек, всего же в труднодоступных местностях у нас находятся около шести тысяч [избирателей], — говорит Геннадий Накушнов. — Активно голосовали жители Тугуро-Чумиканского района, района имени Полины Осипенко, [также] идет голосование в Охотском и Николаевском районах. Сегодня вертолет для голосования вылетает на метеостанцию Солекуль в Нанайском районе, затем он полетит по маякам Советско-Гаванского района. Кроме того, уже проголосовало более 30 судов, которые находятся в плавании».

Напомним, 11 марта досрочное голосование провели для жителей Большого Уссурийского острова. По словам председателя краевого избиркома, сельчане «не проявили большой активности».

Кроме того, в Хабаровском крае продолжают принимать заявления у тех, кто хочет проголосовать не на своем избирательном участке. Пока таким правом воспользовались около 44 220 человек.

«Сегодня [последний] день, когда избиратель может подать заявление [на голосование по месту нахождения] в МФЦ, через портал госуслуг, в территориальную избирательную комиссию и в любую участковую. С завтрашнего дня это заявление можно будет подать только в свою родную участковую избирательную комиссию — [прием продлится] до 14:00 субботы, 17 марта», — добавил Геннадий Накушнов.

Гость программы напомнил, что найти адрес своего избирательного участка можно на сайте избиркома Хабаровского края.

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