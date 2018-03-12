Более 2400 жителей Хабаровского края уже выбрали президента
Досрочное голосование проходит в отдаленных районах и на кораблях.
Досрочное голосование проходит в отдаленных районах и на кораблях.
В день выборов президента, 18 марта, жителей Хабаровского края будут ждать на 855 избирательных участках, 227 из которых откроются в столице региона. Тем временем некоторые жители края уже успели проголосовать. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал председатель региональной избирательной комиссии Геннадий Накушнов.
«В Хабаровском крае уже проголосовал 2421 человек, всего же в труднодоступных местностях у нас находятся около шести тысяч [избирателей], — говорит Геннадий Накушнов. — Активно голосовали жители
Напомним, 11 марта досрочное голосование провели для жителей Большого Уссурийского острова. По словам председателя краевого избиркома, сельчане «не проявили большой активности».
«Сегодня [последний] день, когда избиратель может подать заявление [на голосование по месту нахождения] в МФЦ, через портал госуслуг, в территориальную избирательную комиссию и в любую участковую. С завтрашнего дня это заявление можно будет подать только в свою родную участковую избирательную комиссию — [прием продлится] до 14:00 субботы, 17 марта», — добавил Геннадий Накушнов.
Гость программы напомнил, что найти адрес своего избирательного участка можно на сайте избиркома Хабаровского края.
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