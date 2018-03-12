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06:09 (мск), источник: НИА Красноярск

Первые лица регионов РФ примут участие в Красноярском экономическом форуме

Продолжается регистрация участников Красноярского экономического форума. На сегодняшний день зарегистрированы представители федеральных министерств, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Госдумы РФ, представители правительств и посольств разных стран, финансово-промышленных групп, порядка двадцати регионов России.

Источник: НИА Красноярск

Выразили желание посетить форум губернатор Томской области Сергей Жвачкин, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, врио губернатора Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Александр Карлин и другие руководители субъектов Федерации.

Напомним, 15 Красноярский экономический форум будет посвящен теме «Россия 2018−2024: реализуя потенциал». Участники КЭФ обсудят реализацию образа будущего Российской Федерации в следующем политическом цикле, где государственная политика ориентирована на человека через механизмы стратегического планирования и проектного управления. Программа КЭФ включает несколько дискуссионных направлений.

КЭФ пройдёт 12—14 апреля 2018 года. Ознакомиться с проектом программы можно на официальном сайте форума.

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