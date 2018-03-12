Первые лица регионов РФ примут участие в Красноярском экономическом форуме

Напомним, 15 Красноярский экономический форум будет посвящен теме «Россия 2018−2024: реализуя потенциал». Участники КЭФ обсудят реализацию образа будущего Российской Федерации в следующем политическом цикле, где государственная политика ориентирована на человека через механизмы стратегического планирования и проектного управления. Программа КЭФ включает несколько дискуссионных направлений.