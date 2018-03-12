Первые лица регионов РФ примут участие в Красноярском экономическом форуме
Продолжается регистрация участников Красноярского экономического форума. На сегодняшний день зарегистрированы представители федеральных министерств, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Госдумы РФ, представители правительств и посольств разных стран,
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