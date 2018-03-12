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06:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны заключило контракт на серийное производство ракет «Авангард»

Минобороны России заключило контракт на серийное производство ракетного комплекса «Авангард». Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра оборонного ведомства Юрий Борисов.

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фотографий
6
фотографий

«Система “Авангард” хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Это никакой не блеф, а реальные вещи. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем», — пояснил он.

4 марта военно-дипломатический источник сообщил, что «Авангард» запущен в России в серийное производство. Теперь эта информация подтвердилась.

О комплексе «Авангард» расказал президент России Владимир Путин 1 марта во время послания Федеральному Собранию. По словам главы государства, комплекс способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600−2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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Во время загрузки произошла ошибка.
1 марта© Ньюстюб
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