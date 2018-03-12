Республика Алтай станет ближе жителям Красноярского края

Это позволит расширить туристское пространство сибирских регионов и создаст благоприятные условия для развития туриндустрии и сотрудничества в сфере культурных и туристских связей. Соответствующее соглашение подписали и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко и министр экономического развития и туризма Республики Алтай Светлана Буйдышева.

Так, теперь будет значительно проще узнать информацию об услугах гостиниц, о видах санаторно-курортного лечения, о местных туроператорах, предполагается и появление единого перечня экскурсоводов и гидов. Теперь наши регионы станут значительно ближе друг к другу, что позволит увеличить турпоток как наших туристов в Республику Алтай, так и путешественников из западносибирского региона в Красноярский край.