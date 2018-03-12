ЦИК огласит сегодня дату проведения досрочных выборов в Кишиневе и Бельцах

Источник: Publika.md

Ранее СМИ писали, что голосование могут назначить на 20 мая. В этот день пройдут местные выборы в пяти населённых пунктах страны.

В конце февраля ЦИК заявил, что составляет смету расходов, необходимых на выборы в Бельцах и Кишинёве, но эта сумма в бюджете не предусмотрена. Ренато Усатый подал в отставку 12 февраля.