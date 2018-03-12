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16:45 (мск), источник: ТАСС

Путин прибыл в Краснодар, где выступит на форуме сельхозпроизводителей

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар, где займется вопросами развития сельского хозяйства.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, глава государства в частности ознакомится с работой Национального центра зерна имени Павла Лукьяненко. Сотрудники этого центра уже более ста лет осуществляют разработки в области селекции различных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений.

Президент также примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей, где аграрии со всей страны обсудят развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Работа форума стартовала 11 марта в Краснодаре на площадке Кубанского государственного аграрного университета. Как ожидается, перед выступлением на пленарном заседании глава государства коротко осмотрит выставку инновационных разработок и технологических стартапов в сфере агропромышленного комплекса, которая также размещена на площадке университета.

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