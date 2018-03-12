Путин объяснил связь между производством хлеба и разведдеятельностью
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин пошутил, что нельзя заниматься разведкой, если в стране не будет хлеба.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин пошутил, что нельзя заниматься разведкой, если в стране не будет хлеба.
Зачем нам разведка, если хлеба не будет. Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься.
Так президент ответил телеведущему Сергею Брилеву, сказавшему в ходе заседания: «Наше с вами предыдущее интервью касалось истории нелегальной разведки. А тут вдруг сельское хозяйство».
Сегодня президент принимает участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре, где аграрии со всей страны обсуждают развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.