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19:04 (мск), источник: Интерфакс

Путин объяснил связь между производством хлеба и разведдеятельностью

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин пошутил, что нельзя заниматься разведкой, если в стране не будет хлеба.

Источник: AP 2018
Зачем нам разведка, если хлеба не будет. Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься.
Владимир Путин
Выступая на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей

Так президент ответил телеведущему Сергею Брилеву, сказавшему в ходе заседания: «Наше с вами предыдущее интервью касалось истории нелегальной разведки. А тут вдруг сельское хозяйство».

Сегодня президент принимает участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре, где аграрии со всей страны обсуждают развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Форум сельхозпроизводителей. Выступление Владимира Путина
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19:42 (мск)© Ньюстюб
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