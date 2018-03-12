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20:20 (мск), источник: ТАСС

Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ, утверждает британский премьер.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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«Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России», — сказал она в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем «неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства».

«Сегодня министр иностранных дел [Великобритании Борис Джонсон] вызвал российского посла и потребовал от него, чтобы Россия предоставила полный отчет и полное раскрытие программы [группы нервно-паралитических веществ] “Новичок” в Организацию по запрещению химического оружия, — заявила Мэй, — Он также попросил предоставить ответ до конца завтрашнего дня».

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