Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери
Скрипаль и его дочь были отравлены боевым
Скрипаль и его дочь были отравлены боевым
ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/.
«Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым
«Сегодня министр иностранных дел [Великобритании Борис Джонсон] вызвал российского посла и потребовал от него, чтобы Россия предоставила полный отчет и полное раскрытие программы [группы
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