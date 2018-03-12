Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Читайте также Кремль не считает дело Скрипаля своим вопросом

«Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России», — сказал она в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем «неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства».