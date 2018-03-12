Мэй возложила на Россию ответственность за отравление Скрипаля
По словам премьера,
По словам премьера,
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила
Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены
«Сегодня днем мой друг, глава МИД (Борис Джонсон — ИФ), вызвал российского посла в министерство иностранных дел Великобритании и попросил его объяснить, о каком из двух вариантов идет речь», — сказала Мэй, выступая в Палате общин британского парламента.
Ранее сегодня газета The Times писала, что в первой половине дня в Лондоне должно состояться заседание совета национальной безопасности, на котором главе правительства доложат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. По информации издания, полиция и разведка были готовы представить Мэй доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия.
5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров
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Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.
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