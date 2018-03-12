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20:53 (мск), источник: Интерфакс

Мэй возложила на Россию ответственность за отравление Скрипаля

По словам премьера, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России.

Источник: Reuters

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Она также сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разработано в России. В связи с этим посол РФ был вызван в МИД Великобритании.

По словам премьера, у посла потребовали прояснить вопрос, идет ли речь о непосредственных действиях Москвы против Великобритании, или РФ не смогла обеспечить должный контроль над нейропаралитическим веществом российского происхождения, которое оказалось у третьих лиц.

«Сегодня днем мой друг, глава МИД (Борис Джонсон — ИФ), вызвал российского посла в министерство иностранных дел Великобритании и попросил его объяснить, о каком из двух вариантов идет речь», — сказала Мэй, выступая в Палате общин британского парламента.

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Ранее сегодня газета The Times писала, что в первой половине дня в Лондоне должно состояться заседание совета национальной безопасности, на котором главе правительства доложат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. По информации издания, полиция и разведка были готовы представить Мэй доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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