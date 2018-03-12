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12 марта, источник: РИА Новости

МИД: в деле Скрипаля Лондон пытается подорвать доверие к РФ перед ЧМ-2018

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес России в причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери носят провокационный характер и нацелены, в частности, на подрыв доверия к России как к хозяйке чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Источник: РИА Новости

В МИД РФ напомнили, что «неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке этого спортивного мероприятия».

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«Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц — в частности, министра иностранных дел Бориса Джонсона и председателя комитета по иностранным делам палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, ещё и не начиналось», — отметили в МИД.

«Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на чемпионат мира. При этом сами они, кажется, до сих пор не определились, кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие — члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу? Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту», — заявили в министерстве.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что «в высокой степени вероятна» причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери, по данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление британского премьера «цирковым шоу» и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

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