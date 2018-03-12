МИД: в деле Скрипаля Лондон пытается подорвать доверие к РФ перед ЧМ-2018
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес России в причастности к отравлению в Великобритании
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес России в причастности к отравлению в Великобритании
В МИД РФ напомнили, что «неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную
«Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц — в частности, министра иностранных дел Бориса Джонсона и председателя комитета по иностранным делам палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, ещё и не начиналось», — отметили в МИД.
«Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на чемпионат мира. При этом сами они, кажется, до сих пор не определились, кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие — члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу? Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту», — заявили в министерстве.
В понедельник
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