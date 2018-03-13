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00:34 (мск), источник: РИА Новости

В России вступил в силу запрет на публикацию опросов про выборам-2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Во вторник по всей территории России вступает в силу запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими 18 марта выборами президента страны.

Источник: РИА Новости

Соответствующее требование содержится в законе «Об основных гарантиях избирательных прав» и распространяется на выборы разных уровней.

Организации СМИ в течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в сам день голосования не вправе публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы и другие исследования, касающиеся нынешних выборов.

С этого дня запрещено, в том числе, размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая интернет, отмечается в законе.

В день голосования 18 марта нельзя обнародовать данные об итогах голосования и результатах выборов до окончания голосования на всей территории России.

Сейчас в избирательной кампании по выборам президента продолжается период агитации в СМИ, стартовавший 17 февраля. Этот этап продлится вплоть до дня тишины, то есть до полуночи 17 марта. По закону, за сутки до голосования вступает в силу запрет на любую агитацию со стороны участников выборов — объявляется «день тишины». Такая норма существует в большинстве стран мира, чтобы дать избирателям сделать свой выбор без всякого давления извне. Агитационный период одинаков для всех СМИ, это относится и к сетевым изданиям.

Агитация в СМИ — самая активная фаза избирательной кампании, когда претенденты на пост президента страны могут участвовать в дебатах и озвучивать свои предложения, обращаясь к максимально широкой аудитории, — по телевидению, в радиоэфире и на страницах периодических изданий.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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