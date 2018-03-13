В России вступил в силу запрет на публикацию опросов про выборам-2018

Соответствующее требование содержится в законе «Об основных гарантиях избирательных прав» и распространяется на выборы разных уровней.
Организации СМИ в течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в сам день голосования не вправе публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы и другие исследования, касающиеся нынешних выборов.
С этого дня запрещено, в том числе, размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая интернет, отмечается в законе.
В день голосования 18 марта нельзя обнародовать данные об итогах голосования и результатах выборов до окончания голосования на всей территории России.
Сейчас в избирательной кампании по выборам президента продолжается период агитации в СМИ, стартовавший 17 февраля. Этот этап продлится вплоть до дня тишины, то есть до полуночи 17 марта. По закону, за сутки до голосования вступает в силу запрет на любую агитацию со стороны участников выборов — объявляется «день тишины». Такая норма существует в большинстве стран мира, чтобы дать избирателям сделать свой выбор без всякого давления извне. Агитационный период одинаков для всех СМИ, это относится и к сетевым изданиям.
Агитация в СМИ — самая активная фаза избирательной кампании, когда претенденты на пост президента страны могут участвовать в дебатах и озвучивать свои предложения, обращаясь к максимально широкой аудитории, — по телевидению, в радиоэфире и на страницах периодических изданий.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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