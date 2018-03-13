Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2»

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, действующее законодательство США не обязывает американскую сторону вводить санкции в отношении российского проекта. Оудкирк отметила, что возможные «карательные меры» призваны повлиять на действия России в контексте украинского кризиса.

Она также напомнила, что «Северный поток-2» создаст новый трубопровод и инфраструктуру взамен прежних, оставшихся еще после СССР, однако транзит газа будет идти в обход Украины. «Я не думаю, что это (блокировка проекта) хорошо, администрация не считает, что это хорошо», — отметила она.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.