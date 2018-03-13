Саакашвили потребовал возобновить против него уголовное дело

«Да, действительно, мы сегодня получили постановление Генеральной прокуратуры Украины о приостановлении дела. Они говорят, что если что-то и будет, то только в рамках сотрудничества с Нидерландами. Тут ситуация очень простая: они пробили очередное дно. Сейчас доказано, что не было никакого разговора с Курченко — был монтаж … Я требую, чтобы это дело возобновили, я требую пустить меня обратно в Украину», — заявил Саакашвили.