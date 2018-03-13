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01:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили потребовал возобновить против него уголовное дело

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от Генпрокуратуры Украины возобновить заведенное против него уголовное дело. Об этом он рассказал телеканалу NewsOne.

Источник: Reuters

«Да, действительно, мы сегодня получили постановление Генеральной прокуратуры Украины о приостановлении дела. Они говорят, что если что-то и будет, то только в рамках сотрудничества с Нидерландами. Тут ситуация очень простая: они пробили очередное дно. Сейчас доказано, что не было никакого разговора с Курченко — был монтаж … Я требую, чтобы это дело возобновили, я требую пустить меня обратно в Украину», — заявил Саакашвили.

Ранее украинские следователи обнаружили связи опального политика с местным бизнесменом Курченко и российскими спецслужбами «для дестабилизизации ситуации в стране».

12 марта пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко написал в своем Facebook, что ведомство приостановило уголовное производство в отношении Саакашвили «до получения международной помощи, за которой ГПУ обратилась к Нидерландам для выполнения процессуальных и следственных действий с участием подозреваемого».

Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля. Его задержали в одном из ресторанов Киева с применением грубой силы, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Бывший губернатор отправился в Голландию, где живет его семья. Там 14 февраля ему выдали удостоверение.

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