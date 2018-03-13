Саакашвили потребовал возобновить против него уголовное дело
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от Генпрокуратуры Украины возобновить заведенное против него уголовное дело. Об этом он рассказал телеканалу NewsOne.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал от Генпрокуратуры Украины возобновить заведенное против него уголовное дело. Об этом он рассказал телеканалу NewsOne.
«Да, действительно, мы сегодня получили постановление Генеральной прокуратуры Украины о приостановлении дела. Они говорят, что если
12 марта
Политика депортировали с территории Украины в Польшу 12 февраля. Его задержали в одном из ресторанов Киева с применением грубой силы, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Бывший губернатор отправился в Голландию, где живет его семья. Там 14 февраля ему выдали удостоверение.
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