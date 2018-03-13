Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены
Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены
«Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки», — заявила она.
Мэй дала России срок до конца вторника, чтобы дать объяснения.
Если адекватных объяснений не последует, как заявила
Но что может предпринять Лондон, если правительство окончательно придет к заключению, что за нападением на Сергея Скрипаля и его дочь стоит Кремль?
«Испытание»
Использование
«Если бы это было так, у Москвы было бы еще больше поводов волноваться, чем у Лондона. Со времен хаоса 1990-х годов Путин восстановил традиционную прерогативу государства в области секретных операций за рубежом, а в этих рамках — прерогативу президента разрешать их проведение. Это было убедительно продемонстрировано в 2014 году в Крыму, с появлением там “зеленых человечков”», — пишет эксперт.
«Британскому правительству посылается сигнал: “мы считаем вас слабыми и не уважаем”. За последние годы разные составы правительства Британии демонстрировали России свои слабые стороны», — пишут Лоу и Шерр в статье «Нападение на Скрипаля — это испытание для Британии».
Среди эпизодов,
«Именно поэтому дело Скрипаля — это не только следствие того, что Британию считают слабой. Это испытание. Если Соединенное Королевство будет действовать жестко, поддержат ли его союзники, или просто пожелают удачи? Российская “разведка боем” ставит Британию в трудное положение», — утверждают авторы статьи.
Возможные меры
Два других эксперта Chatham House, Найджел
Дипломатические санкции или высылка дипломатов: «Изгнание высокопоставленных сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим или другим прикрытием, в будущем помешает России проводить подобные операции», — пишут эксперты Chatham House.
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Запрет распространителей «фейковых новостей»: Эксперты Chatham House цитируют прошлогодний отчет парламентского комитета по международным отношениям: «Рост потока фейковых новостей в Британии вызывает большую озабоченность… Британские регуляторы должны продолжать противодействовать прямой лжи в спонсируемой российским правительством журналистике», — говорилось в нем.
В этом контексте эксперты говорят о запрете на вещание в Британии российского агентства «Спутник» и телеканала RT.
Санкции: «Британия давно является важным финансовым центром, где связанные с Кремлем олигархи легитимизируют свое богатство. Пользу из этого извлекают важные люди, которые поддерживают или помогают воплощать российскую политику», — пишут эксперты Chatham House.
Западные санкции не помешали россиянам пользоваться услугами британского финансового сектора. Британия должна более жестко регулировать эту сферу и эффективно бороться с отмыванием денег.
Учитывая огромные российские капиталы в Британии, этот шаг будет показательным и эффективным, считают эксперты.
Борьба в киберпространстве: «Россия уже некоторое время демонстрирует способность к шпионажу в виртуальном пространстве и использовании его для подрыва систем управления в западных странах. Последняя российская кибератака на украинские объекты затронула также и Британию. Британия должны быть готова к ответу, в случае если это повторится», — пишут эксперты Chatham House.
Международная координация
Уже после выступления в парламенте Тереза Мэй сообщила, что связалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы «обсудить спектр российской агрессии и пришла с ним к согласию в том, что для ответа на нее важно действовать совместно с союзниками».
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На
Однако бывший советник по национальной безопасности лорд Рикеттс заявил, что любые меры будут более эффективными при поддержке НАТО и Евросоюза.
Однако Сандерс не делала
Что будет делать премьер?
Комментарий Джеймса Ландейла, дипломатического корреспондента
Вопрос в том, что готова будет предпринять Тереза Мэй в среду, после того, как Россия
Будет очень важно, скольких международных партнеров она сможет привлечь на свою сторону.
Второе сложнее, особенно учитывая то, что президент Трамп пока не комментировал нападение в Солсбери, а многие европейские партнеры ищут способы смягчить санкции, введенные против России.
Мэй обещает применить «широкий спектр мер», но вопрос в том, достаточно ли этого, чтобы заставить Кремль задуматься.
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