Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания

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«Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки», — заявила она.

Мэй дала России срок до конца вторника, чтобы дать объяснения.

Если адекватных объяснений не последует, как заявила премьер-министр, Великобритания предпримет ответные меры.

Но что может предпринять Лондон, если правительство окончательно придет к заключению, что за нападением на Сергея Скрипаля и его дочь стоит Кремль?

«Испытание»

Использование нервно-паралитического токсина напоминает об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, отмечают эксперты Королевского института международных отношений (Chatham House), Джон Лоу и Джеймс Шерр.

Это не была операция в стиле «МакМафии», исполненная вышедшими из-под контроля сотрудниками спецслужб, считают эксперты.

«Если бы это было так, у Москвы было бы еще больше поводов волноваться, чем у Лондона. Со времен хаоса 1990-х годов Путин восстановил традиционную прерогативу государства в области секретных операций за рубежом, а в этих рамках — прерогативу президента разрешать их проведение. Это было убедительно продемонстрировано в 2014 году в Крыму, с появлением там “зеленых человечков”», — пишет эксперт.

«Британскому правительству посылается сигнал: “мы считаем вас слабыми и не уважаем”. За последние годы разные составы правительства Британии демонстрировали России свои слабые стороны», — пишут Лоу и Шерр в статье «Нападение на Скрипаля — это испытание для Британии».

Среди эпизодов, из-за которых Кремль перестал уважать Британию эксперты называют недостаточно тщательное расследование 14 подозрительных смертей выходцев из России, произошедших в Британии в последние годы, голосование в пользу «брексита» и решение Дэвида Кэмерона оставаться в стороне от Минского процесса по урегулирование ситуации на Украине.

«Именно поэтому дело Скрипаля — это не только следствие того, что Британию считают слабой. Это испытание. Если Соединенное Королевство будет действовать жестко, поддержат ли его союзники, или просто пожелают удачи? Российская “разведка боем” ставит Британию в трудное положение», — утверждают авторы статьи.

Возможные меры

Два других эксперта Chatham House, Найджел Гулд-Дэвис и Джеймс Никси, перечисляют меры, которые, по их мнению, может предпринять Великобритания.

Дипломатические санкции или высылка дипломатов: «Изгнание высокопоставленных сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим или другим прикрытием, в будущем помешает России проводить подобные операции», — пишут эксперты Chatham House.

Бойкот Чемпионата мира по футболу: О возможности того, что Британия бойкотирует Чемпионат мира по футболу в Москве из-за отравления Скрипаля, ранее говорил глава британского МИД Борис Джонсон. В Chatham House не считают эту меру эффективной: по мнению экспертов, она будет символической, непопулярной в Британии, и вряд ли ее поддержат остальные.

Запрет распространителей «фейковых новостей»: Эксперты Chatham House цитируют прошлогодний отчет парламентского комитета по международным отношениям: «Рост потока фейковых новостей в Британии вызывает большую озабоченность… Британские регуляторы должны продолжать противодействовать прямой лжи в спонсируемой российским правительством журналистике», — говорилось в нем.

В этом контексте эксперты говорят о запрете на вещание в Британии российского агентства «Спутник» и телеканала RT.

Санкции: «Британия давно является важным финансовым центром, где связанные с Кремлем олигархи легитимизируют свое богатство. Пользу из этого извлекают важные люди, которые поддерживают или помогают воплощать российскую политику», — пишут эксперты Chatham House.

Западные санкции не помешали россиянам пользоваться услугами британского финансового сектора. Британия должна более жестко регулировать эту сферу и эффективно бороться с отмыванием денег.

Одна из возможностей — принятие британской версии «закона Магнитского», позволяющего заморозить активы лиц, обвиненных в нарушении прав человека и коррупции.

Учитывая огромные российские капиталы в Британии, этот шаг будет показательным и эффективным, считают эксперты.

Борьба в киберпространстве: «Россия уже некоторое время демонстрирует способность к шпионажу в виртуальном пространстве и использовании его для подрыва систем управления в западных странах. Последняя российская кибератака на украинские объекты затронула также и Британию. Британия должны быть готова к ответу, в случае если это повторится», — пишут эксперты Chatham House.

В качестве необходимых дополнительных мер эксперты называют более тесное согласование действий Британии с союзниками по НАТО и выработку единой политики по отношению к России с континентальной Европой после «брексита».

Международная координация

Уже после выступления в парламенте Тереза Мэй сообщила, что связалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы «обсудить спектр российской агрессии и пришла с ним к согласию в том, что для ответа на нее важно действовать совместно с союзниками».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование нервно-паралитического токсина «ужасно и абсолютно неприемлемо». Чиновники НАТО обсуждают эту ситуацию с Британией, добавил он.

На Даунинг-стрит заявляли, что не считают отравление Скрипаля случаем, требующим задействовать статью 5 устава НАТО, где говорится, что нападение на одного члена Альянса приравнивается к нападению на всех.

Однако бывший советник по национальной безопасности лорд Рикеттс заявил, что любые меры будут более эффективными при поддержке НАТО и Евросоюза.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала отравление Скрипаля «безрассудным, неразборчивым и безответственным» шагом и заявила, что США намерены поддерживать «своего ближайшего союзника», Британию.

Однако Сандерс не делала каких-либо определенных заявлений по поводу того, считают ли в Белом доме Россию ответственной за нападение.

Что будет делать премьер?

Комментарий Джеймса Ландейла, дипломатического корреспондента Би-би-си.

Вопрос в том, что готова будет предпринять Тереза Мэй в среду, после того, как Россия что-либо ответит, или откажется это делать.

Будет очень важно, скольких международных партнеров она сможет привлечь на свою сторону.

Одно дело — прижать богатых русских в Лондоне, и другое — обеспечить действия против Москвы на международной арене.

Второе сложнее, особенно учитывая то, что президент Трамп пока не комментировал нападение в Солсбери, а многие европейские партнеры ищут способы смягчить санкции, введенные против России.

Мэй обещает применить «широкий спектр мер», но вопрос в том, достаточно ли этого, чтобы заставить Кремль задуматься.