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01:52 (мск), источник: Интерфакс

Комитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с Россией

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — Конгрессмены-республиканцы из комитета по разведке палаты представителей объявили, что не нашли связей предвыборной кампании президента Дональда Трампа с Россией и завершают расследование, сообщил телеканал CNN.

Источник: Reuters

Кроме того, представители комитета утверждают, что президент России Владимир Путин не пытался помочь Трампу в борьбе с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Республиканцы составили 150-страничный доклад, который передадут демократам утром во вторник.

Расследование комитета по разведке длилось целый год. Тем не менее, по мнению демократической части палаты представителей, необходимо побеседовать с некоторыми свидетелями по делу. Среди них уходящая директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс и бывший менеджер кампании Трампа Кори Левандовски.

На текущий момент два комитета верхней палаты Конгресса продолжают собственные расследования: сенатские комитеты по разведке и судопроизводству.

Комитеты Конгресса расследуют предполагаемую связь предвыборного штаба Дональда Трампа с администрацией президента России, которая якобы помогала ему в борьбе с Хиллари Клинтон. Расследования сговора идут параллельно с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера, который доказывает вмешательство России в процесс выборов президента США в 2016 году. По этому делу предъявлены обвинения 13 гражданам России.

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