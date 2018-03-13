Комитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с Россией

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Кроме того, представители комитета утверждают, что президент России Владимир Путин не пытался помочь Трампу в борьбе с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Республиканцы составили 150-страничный доклад, который передадут демократам утром во вторник.

Расследование комитета по разведке длилось целый год. Тем не менее, по мнению демократической части палаты представителей, необходимо побеседовать с некоторыми свидетелями по делу. Среди них уходящая директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс и бывший менеджер кампании Трампа Кори Левандовски.

На текущий момент два комитета верхней палаты Конгресса продолжают собственные расследования: сенатские комитеты по разведке и судопроизводству.