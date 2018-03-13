Отравление Скрипаля «явно идет из России», заявил Тиллерсон
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отравление
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отравление
Тиллерсон назвал отравление «возмутительным актом», который «спровоцирует ответную реакцию», передает агентство.
В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению
В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю «цирковым шоу в британском парламенте», указав на начало очередной
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили
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