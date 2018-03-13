Отравление Скрипаля «явно идет из России», заявил Тиллерсон

Источник: AP 2018

Тиллерсон назвал отравление «возмутительным актом», который «спровоцирует ответную реакцию», передает агентство.

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по «делу Скрипаля», после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю «цирковым шоу в британском парламенте», указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.