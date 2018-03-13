Тиллерсон обвинил Россию в покушении на Скрипаля
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на
При этом госсекретарь не представил соответствующих доказательств.
«Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан», — заявил Тиллерсон.
«Соединенные Штаты были в контакте с нашими союзниками в Соединенном Королевстве перед сегодняшним заявлением. Был в том числе и телефонный звонок между госсекретарем и министром иностранных дел (Великобритании Борисом) Джонсоном. Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием
«Мы согласны, что ответственные — и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, — должны столкнуться с должными серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и продолжим тесно координировать нашу реакцию», — заключил госсекретарь США.
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