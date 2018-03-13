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02:55 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон обвинил Россию в покушении на Скрипаля

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Источник: AP 2018

При этом госсекретарь не представил соответствующих доказательств.

«Для подобного нападения, для попытки убийства частного гражданина на территории суверенного государства, никогда не бывает оправдания, и мы возмущены, что Россия, похоже, вновь демонстрирует подобное поведение. От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру, действующей с открытым пренебрежением к суверенитету других стран и жизни собственных граждан», — заявил Тиллерсон.

Он также дал понять, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России было скоординировано с США.

«Соединенные Штаты были в контакте с нашими союзниками в Соединенном Королевстве перед сегодняшним заявлением. Был в том числе и телефонный звонок между госсекретарем и министром иностранных дел (Великобритании Борисом) Джонсоном. Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе», — сказал Тиллерсон.

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«Мы согласны, что ответственные — и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, — должны столкнуться с должными серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и продолжим тесно координировать нашу реакцию», — заключил госсекретарь США.

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ «более серьезные меры», чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по «делу Скрипаля», после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю «цирковым шоу в британском парламенте», указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.

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