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04:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Коллективные беды жителей Иркутска намерен решать Олег Тюменев

Сразу две коллективные проблемы жителей Иркутска, которые те не могут решить без помощи властей, намерен решить депутат Законодательного собрания Олег Тюменев в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в начале марта 2018 года.

Источник: Reuters

Обращение от жителей домов по улицам Крымская и Просвещения касалось неудовлетворительных условий проживания людей, поскольку на придомовой территории расположены складские помещения нескольких частных компаний. Ежедневно во двор заезжают многотонные грузовики и фуры, а также легковой автотранспорт предпринимателей. Заявители составили список номеров машин, которые ежедневно отравляют шумом и выхлопами жизнь горожанам. Жители уже обращались и в ГИБДД, и в администрацию округа, но безрезультатно. Теперь их вопросом займется Олег Тюменев, который готовит запрос на имя мэра Иркутска.

Жительница Черемхово девять лет назад решила перебраться в Иркутск, поближе к детям и приобрела квартиру в новостройке по улице Бородина, д. 45. Она даже получила ключи от квартиры. Но, как выяснилось позже, дом оказался самостроем, и по решению суда подлежит сносу. Пострадавшие дольщики были вынуждены заселиться, но из всех коммуникаций, которые подвели к строению — лишь электричество. Ни воды, ни отопления, ни канализации в доме нет. И так почти девять лет. Дом не сносят, ущерб не компенсируют. Судебные приставы объясняют это банкротством застройщика. «Мы со своей стороны будем требовать от приставов исполнения решения суда, — отметил Тюменев, — а также направим запрос губернатору, который обязан держать на контроле вопросы всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков».

К Олегу Тюменеву также обратились граждане по вопросам споров с соседями, имущественных и финансовых споров, получения бесплатного участка земли. Обращения взяты на депутатский контроль, по каждому из них будут подготовлены письма в надзорные органы.

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