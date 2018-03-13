Врио губернатора Александр Усс совершил рабочую поездку в Канск

Новую школу на 550 мест должны сдать в декабре 2018 года. Её возводят вместо учебного учреждения, которое находилось в аварийном состоянии. Строительство объекта на контроле местных и федеральных властей. Особое внимание Александр Усс уделил лицею № 1. В 2015 году его признали региональной площадкой, реализующей инновационные проекты и программы. Выпускники лицея поступают в ведущие вузы края и страны. Ежегодно не менее 65% из них выбирают инженерные специальности.

Посетил глава региона и предприятие «Канпласт», которое специализируется на производстве мягкой полимерной тары. И всё же главной темой обсуждения стала проблема работы предприятий лесозаготовки и лесопереработки. Ещё не забыты пожары, которые оставили без крова тысячи жителей.

Посетил глава региона и предприятие «Канпласт», которое специализируется на производстве мягкой полимерной тары. И всё же главной темой обсуждения стала проблема работы предприятий лесозаготовки и лесопереработки. Ещё не забыты пожары, которые оставили без крова тысячи жителей.



«Мы должны ужесточить контроль над использованием отходов лесопиления, эти игры между предпринимателями и властью, когда у одних не хватает полномочий, у других ответственности, надо заканчивать. Поэтому в ближайший месяц мы здесь проведём очень серьёзный разговор и с руководством, и с собственниками этих предприятий», — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Федеральные власти, подчеркнул Александр Усс, окажут содействие бизнесменам в реализации проекта по переработке древесных отходов. Затронули и вопрос детской больницы. Сейчас здание в аварийном состоянии. «Принято решение по перебазированию детской больницы в инфекционный блок. Сейчас готовятся все документы, они уже готовы по срокам», — сообщила глава Канска Надежда Качан.