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04:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

Врио губернатора Александр Усс совершил рабочую поездку в Канск

Власть и бизнес должны взаимодействовать, а не играть в игры. Такое заявление сделал Александр Усс в Канске. Глава региона совершил рабочую поездку, в рамках которой проверил предприятия и школы. К каким выводам пришёл врио губернатора?

Новую школу на 550 мест должны сдать в декабре 2018 года. Её возводят вместо учебного учреждения, которое находилось в аварийном состоянии. Строительство объекта на контроле местных и федеральных властей.

Особое внимание Александр Усс уделил лицею № 1. В 2015 году его признали региональной площадкой, реализующей инновационные проекты и программы. Выпускники лицея поступают в ведущие вузы края и страны. Ежегодно не менее 65% из них выбирают инженерные специальности.

Посетил глава региона и предприятие «Канпласт», которое специализируется на производстве мягкой полимерной тары. И всё же главной темой обсуждения стала проблема работы предприятий лесозаготовки и лесопереработки. Ещё не забыты пожары, которые оставили без крова тысячи жителей.


«Мы должны ужесточить контроль над использованием отходов лесопиления, эти игры между предпринимателями и властью, когда у одних не хватает полномочий, у других ответственности, надо заканчивать. Поэтому в ближайший месяц мы здесь проведём очень серьёзный разговор и с руководством, и с собственниками этих предприятий», — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Федеральные власти, подчеркнул Александр Усс, окажут содействие бизнесменам в реализации проекта по переработке древесных отходов. Затронули и вопрос детской больницы. Сейчас здание в аварийном состоянии. «Принято решение по перебазированию детской больницы в инфекционный блок. Сейчас готовятся все документы, они уже готовы по срокам», — сообщила глава Канска Надежда Качан.

Глава города заверила, к этой работе приступят с установлением тёплой погоды.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА

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