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05:12 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярском крае полным ходом идёт досрочное голосование

В Красноярском крае полным ходом идёт досрочное голосование. Согласно закону о выборах Президента, досрочно имеют право отдать свой голос те, кто живёт или работает в труднодоступных местностях.

Источник: Вести - Красноярск

На поиск стойбища уходит несколько часов. Кочевники пасут оленей, постоянно перемещаясь по тундре. Вертолёт с членами участковой комиссии и наблюдателями на борту в воздухе преодолевает сотни километров, прежде чем находит первое стадо. На земле в участок превращается жилище северян — балок.

Тундровики стараются сохранить традиционные виды деятельности. Растят детей, передают им свои навыки и год от года умножают оленье поголовье. А это Иркинский участок нефтедобывающей компании. Сейчас здесь идут геологоразведочные работы.

Информацию о том, сколько избирателей и где именно они находятся, члены участковых комиссий собирали заранее. Досрочное голосование в крае предусмотрено только для северян. «Для людей, которые находятся в значительном отдалении и для которых мы 18 марта не сможем оперативно реализовать их избирательное право, с 25 февраля по 17 марта предусмотрена возможность досрочного голосования», — пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.

Ящики с бюллетенями опечатаны. Их откроют только 18 марта во время подсчёта голосов. Досрочно в регионе проголосовали уже более 4 тысяч человек.

Елена АЛИШЕВЕЦ

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