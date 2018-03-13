В Красноярском крае полным ходом идёт досрочное голосование

На поиск стойбища уходит несколько часов. Кочевники пасут оленей, постоянно перемещаясь по тундре. Вертолёт с членами участковой комиссии и наблюдателями на борту в воздухе преодолевает сотни километров, прежде чем находит первое стадо. На земле в участок превращается жилище северян — балок.



Тундровики стараются сохранить традиционные виды деятельности. Растят детей, передают им свои навыки и год от года умножают оленье поголовье. А это Иркинский участок нефтедобывающей компании. Сейчас здесь идут геологоразведочные работы.



Информацию о том, сколько избирателей и где именно они находятся, члены участковых комиссий собирали заранее. Досрочное голосование в крае предусмотрено только для северян. «Для людей, которые находятся в значительном отдалении и для которых мы 18 марта не сможем оперативно реализовать их избирательное право, с 25 февраля по 17 марта предусмотрена возможность досрочного голосования», — пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.



Ящики с бюллетенями опечатаны. Их откроют только 18 марта во время подсчёта голосов. Досрочно в регионе проголосовали уже более 4 тысяч человек.



Елена АЛИШЕВЕЦ



