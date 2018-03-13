У Буркова спросили о происхождении аммониевой полыньи на форуме с Путиным
Вопрос о происхождении аммониевой полыньи не остался без внимания и на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, где побывал президент России Владимир Путин.
Вопрос о происхождении аммониевой полыньи не остался без внимания и на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, где побывал президент России Владимир Путин.
Корреспондент ТАСС поинтересовался у врио губернатора Омской области о происхождении странного явления. Глава региона сослался на природный характер.
«Как утверждает Минприроды региона, никаких сбросов вредных не выявлено. Это просто смещение грунта внизу. Конкретная причина пока не установлена, но они (Минприроды) говорят, что это природный характер, не техногенный», — цитирует издание слова Буркова.
Напомним, полынью у Ленинградского моста стали обсуждать в конце января 2018 года, когда часть Иртыша не замерзала даже в лютый мороз. Эксперты даже сделали забор воды в том месте и обнаружили превышение солей аммония.
Согласно позиции властей, полынья носит естественный характер происхождения, но эту версию поддерживают не все эксперты.
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