Глава администрации Кочевского района оштрафован за «дробление закупок»

Как пишет краевая прокуратура, администрация Кочевского района и ООО «Региональная служба мониторинга» с 27 июня по 15 августа 2017 года заключили четыре муниципальных контракта на разбор здания центра социальной помощи семье и детям на общую сумму 395 тыс. рублей.



Однако это была единая сделка, искусственно раздробленная на четыре самостоятельных контракта.



В отношении главы администрации Кочевского района возбуждено дело об административном правонарушении. Его признали виновным и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.