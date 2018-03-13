Глава администрации Кочевского района оштрафован за «дробление закупок»
Районные власти и ООО «Региональная служба мониторинга» заключили четыре муниципальных контракта, хотя по факту это была единая сделка.
Районные власти и ООО «Региональная служба мониторинга» заключили четыре муниципальных контракта, хотя по факту это была единая сделка.
Как пишет краевая прокуратура, администрация Кочевского района и ООО «Региональная служба мониторинга» с 27 июня по 15 августа 2017 года заключили четыре муниципальных контракта на разбор здания центра социальной помощи семье и детям на общую сумму 395 тыс. рублей.
Однако это была единая сделка, искусственно раздробленная на четыре самостоятельных контракта.
В отношении главы администрации Кочевского района возбуждено дело об административном правонарушении. Его признали виновным и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
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