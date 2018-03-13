Досрочное голосование за президента РФ завершилось в Иркутской области

Источник: Вести Иркутск

Избирательный десант в труднодоступных территориях области. Уже более 4-х тысяч жителей региона отдали свой голос за своего кандидата в президенты. В каких территориях интерес к выборам был самым высоким?

Вертолёт Ми-8 доставляет избирательную комиссию и бюллетени в отдалённые посёлки Тофаларии. Это одна из самых труднодоступных территорий Прибайкалья. Деревни тут окружены непроходимыми горами Восточного Саяна. Здесь живут всего несколько сотен человек.

Прежде чем проголосуют относительно крупные сёла, нужно добраться до маленьких населённых пунктов и метеостанций. Для этого местные власти готовят внедорожник. Он отправится на Хадаму. До метеостанции около 60 километров. Дорога крайне тяжёлая. Придётся преодолеть горные хребты и замёрзшие реки.

Работа избирательной комиссии в таких условиях — настоящая проверка на прочность. «УАЗ» пробивает путь по зимнику. В этом году в регионе выпало аномальное количество снега. Под мартовским солнцем трасса на крутых и опасных перевалах превратилась в ледяную корку.

Это знаменитый «Миллионный порог» на реке Уда. Который является главным препятствием.

Круглогодичных трасс сюда нет. Летом тут топи и болота. А сейчас здесь идёт северный завоз. Большая часть зимника проходит по ледовой дороге. Водитель объезжает торосы и коварные промоины. Без происшествий не обходится.

Машина застревает в снегу, а затем и вовсе ломается. Внедорожник ремонтируют, и снова в путь. На метеостанции гостей встречают работники и их семьи. Их тут всего пятеро на сотни километров тайги. Анастасия Налейкина голосует вместе с сыном Ильей. Он и бросает бюллетень в переносной ящик для голосования.

— Конечно, гражданский долг. Надо же выбирать президента.

— Вы долго думали, за кого будете голосовать?

— Мы знаем, за кого надо голосовать, — говорит метеоролог Анастасия Налейкина.

Следующий пункт — посёлок Нерха. Досрочное голосование здесь проходит в здании сельского клуба. Он открыл свои двери в 8 утра. И работал до 8 вечера. Пришли почти все 150 избирателей. Из тайги приехали даже охотники.

— У нас был спор. Разногласия были в семье, за кого голосовать. И каждый остался при своём мнении, — говорит жительница посёлка Нерха Юлия Каморникова.