Досрочное голосование за президента РФ завершилось в Иркутской области
Избирательный десант побывал в труднодоступных территориях области. Уже более четырёх тысяч жителей региона отдали свои голоса на выборах президента России.
Избирательный десант побывал в труднодоступных территориях области. Уже более четырёх тысяч жителей региона отдали свои голоса на выборах президента России.
Избирательный десант в труднодоступных территориях области. Уже более 4-х тысяч жителей региона отдали свой голос за своего кандидата в президенты. В каких территориях интерес к выборам был самым высоким?
Вертолёт Ми-8 доставляет избирательную комиссию и бюллетени в отдалённые посёлки Тофаларии. Это одна из самых труднодоступных территорий Прибайкалья. Деревни тут окружены непроходимыми горами Восточного Саяна. Здесь живут всего несколько сотен человек.
Работа избирательной комиссии в таких условиях — настоящая проверка на прочность. «УАЗ» пробивает путь по зимнику. В этом году в регионе выпало аномальное количество снега. Под мартовским солнцем трасса на крутых и опасных перевалах превратилась в ледяную корку.
Это знаменитый «Миллионный порог» на реке Уда. Который является главным препятствием.
Круглогодичных трасс сюда нет. Летом тут топи и болота. А сейчас здесь идёт северный завоз. Большая часть зимника проходит по ледовой дороге. Водитель объезжает торосы и коварные промоины. Без происшествий не обходится.
— Конечно, гражданский долг. Надо же выбирать президента.
— Вы долго думали, за кого будете голосовать?
— Мы знаем, за кого надо голосовать, — говорит метеоролог Анастасия Налейкина.
— У нас был спор. Разногласия были в семье, за кого голосовать. И каждый остался при своём мнении, — говорит жительница посёлка Нерха Юлия Каморникова.
Досрочное голосование в отдалённых и труднодоступных территориях было организовано на 50 избирательных участках в 11 районах Прибайкалья. За неделю проголосовали более четырёх тысяч человек.
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