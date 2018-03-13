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15:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев предложил донским студентам участвовать в разработке стратегии развития региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился со студентами и преподавателями нескольких донских вузов.

Говорили и о новых рабочих местах для тех, кто сегодня еще учится, и о том, чем область может помочь учебным заведениям.

Так, в ростовской консерватории рассказали о необходимости нового концертного зала. Его отсутствие — давняя проблема учебного заведения.

«Необходимо создавать все условия для развития таланта, поддержки одаренной молодежи, — сказал Василий Голубев. — Я дам поручение детально проработать этот вопрос».

В таможенной академии концертов не предусмотрено, здесь всё строго. Губернатору показывают, как организован учебный процесс, говорят о том, насколько востребованы выпускники. Некоторые уже работают на таможенном пункте пропуска в новом ростовском аэропорте «Платов». Учащиеся академии интересуются, могут ли они рассчитывать на дополнительные рабочие места.

Вопросы, связанные с будущим, одни из самых частых в молодежной аудитории. Вот и в РИНХе студенты пытаются заглянуть на десятилетия вперёд. Звучит для губернатора вопрос из зала: каким вы видите наш город в будущем?

Губернатор напоминает, что должен чётко представлять развитие не только города, но и всей области. Как раз сейчас регион работает над созданием соответствующей стратегии развития Дона до 2030 года.

Василий Голубев приглашает студентов к участию в разработке этой стратегии. Причём не только экономистов из РИНХа, но и таможенников из академии, и музыкантов из консерватории. Этот основополагающий документ, по которому область будет развиваться ближайшие 11 лет, охватывает все сферы. И именно молодёжи предстоит воплощать в жизнь его основные постулаты.

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