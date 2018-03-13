Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по «делу Скрипаля»
Сергей Лавров потребовал обеспечить доступ российской стороны к веществу, которым был отравлен
Сергей Лавров потребовал обеспечить доступ российской стороны к веществу, которым был отравлен
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU. Российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля» до тех пор, пока Великоритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены
«Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия», — сказал Лавров на
пресс-конференциив Москве.
По словам министра, Россия не виновата в произошедшем со Скрипалем и готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, «если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои
Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением
5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров
Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.
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