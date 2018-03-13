Нижегородское УФАС предписало Заксобранию отменить поправки в закон о погребении

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Клевцовой, 12 марта ведомство вынесло решение по возбужденному ранее делу в отношении регионального парламента. Оно было связано с неисполнением Заксобранием предупреждения УФАС. Как сообщалось в ноябре 2017 года, предупреждение касалось изменений, которые были внесены в областной закон о погребении и похоронном деле 5 октября 2017 года.

Речь в обновленном законе, в частности, идет о том, что заниматься погребением смогут только специализированные службы, созданные органами МСУ. Организации, которые этого статуса не имеют, называются ритуальными службами и могут оказывать иные услуги, связанные с похоронами, кроме непосредственно погребения. Муниципальные образования могут передавать часть своих полномочий ритуальным организациям на конкурсной основе. УФАС сочло изменения в закон ограничивающими конкуренцию.