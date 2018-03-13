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17:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское УФАС предписало Заксобранию отменить поправки в закон о погребении

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области (УФАС) признало Законодательное собрание региона, принявшее изменения в закон о погребении, нарушившим закон о защите конкуренции. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила начальник отдела контроля органов государственной власти УФАС Анжелика Клевцова 13 марта 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Клевцовой, 12 марта ведомство вынесло решение по возбужденному ранее делу в отношении регионального парламента. Оно было связано с неисполнением Заксобранием предупреждения УФАС. Как сообщалось в ноябре 2017 года, предупреждение касалось изменений, которые были внесены в областной закон о погребении и похоронном деле 5 октября 2017 года.

Речь в обновленном законе, в частности, идет о том, что заниматься погребением смогут только специализированные службы, созданные органами МСУ. Организации, которые этого статуса не имеют, называются ритуальными службами и могут оказывать иные услуги, связанные с похоронами, кроме непосредственно погребения. Муниципальные образования могут передавать часть своих полномочий ритуальным организациям на конкурсной основе. УФАС сочло изменения в закон ограничивающими конкуренцию.

В антимонопольной службе 12 марта было принято решение направить Заксобранию предписание с требованием отменить нововведения до 27 апреля.

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