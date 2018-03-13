В танковую дивизию в Чебаркуле поступили 6 новых боевых машин пехоты

В танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную в Чебаркуле (Челябинская область), поступили шесть модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Новую технику, которую отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция, приняли специалисты одного из танковых полков Чебаркульского гарнизона.