В танковую дивизию в Чебаркуле поступили 6 новых боевых машин пехоты
Новую технику отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция.
Новую технику отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция.
В танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную в Чебаркуле (Челябинская область), поступили шесть модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Новую технику, которую отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция, приняли специалисты одного из танковых полков Чебаркульского гарнизона.
Гвардейская
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