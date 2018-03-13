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15:52 (мск), источник: dostup1.ru

В танковую дивизию в Чебаркуле поступили 6 новых боевых машин пехоты

Новую технику отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция.

В танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную в Чебаркуле (Челябинская область), поступили шесть модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Новую технику, которую отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция, приняли специалисты одного из танковых полков Чебаркульского гарнизона.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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