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19:38 (мск), источник: Pro Город Самара

Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об итогах встречи с президентом

13 марта на заседании губдумы присутствовал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Свою речь, обращённую к депутатам, глава региона начал с того, что отметил возросшую значимость области.

Источник: AP 2018

— Об интересе к нашему региону можно заявлять обоснованно, ведь за недолгий период 2018 года с рабочими визитами нас посетили уже множество первых лиц государства. На прошлой неделе Самару посещал президент РФ Владимир Путин, до него были министры транспорта, здравоохранения, экономического развития, вице премьеры Мутко и Дворкович. Завтра приедет Дмитрий Рогозин. Кроме этого, были 10 заместителей федеральных министров, руководители корпораций «Ростех» и «Роскосмос», «Объединённой двигательно-строительной корпорации», — отметил Азаров.

Также речь зашла о международном транспортном коридоре Европа — Западный Китай. Сейчас область вместе с Росавтодором работают над проектом моста через Волгу в районе Климовки и включение его и всей области в этот транспортный коридор.

 — Сейчас проводим корректировку, обсуждается вопрос о включении моста в маршрут Европа — Западный Китай. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина уже получено. И если раньше не было финансового обоснования, в данный момент работа над проектом ведётся вплотную, — поделился врио губернатора.

Серьёзное внимание Дмитрий Азаров уделил ЖД-сообщению между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч. Областные власти надеются на поддержку РЖД и ожидают включения этой работы в программу инвестиций компании.

 — Мы рассчитываем на включение проекта в инвестиционную программу РЖД. Запуск сообщения даст дополнительный толчок для развития Самарско-Тольяттинской агломерации, которая является крупнейшей среди нестоличных. Соответствующие президентские поручения уже оформлены, — рассказал Дмитрий Азаров.

Ранее сообщалось, что Самару и Тольятти могут связать скоростной железной дорогой, примерная стоимость проекта ранее оценивалась в 2 миллиарда рублей.

Одна из тем касалась строительства нового ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Врио губернатора попросил главу государства оказать помощь в реализации этого проекта.

 — Мы попросили включить объект в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования строительства из федерального бюджета, — рассказал Дмитрий Азаров.

На этом Дмитрий Игоревич свой доклад завершил, но его тут же настиг вопрос от депутата от фракции КПРФ Михаила Матвеева.

Он предложил детальнее рассмотреть уровень заработной платы помощников депутатов, а также предложил поднять тему возврата со финансирования и поддержи строительства метро на федеральном уровне и подготовить обращение. По его словам, это позволит существенно облегчить планирование метрополитена и создать благоприятные условия строительства.

 — При советском союзе финансирование строительства метро в городах-миллионниках находилось полностью под федеральным контролем. Затем было организовано софинансирование и в последующие годы совсем перешло на плечи субъектов. К сожалению, единственный субъект, который успешно это реализует, — это Москва, — предложил Матвеев.

На что Дмитрий Азаров ответил:

 — Я думаю, что на сегодняшний день подобное обращение не принесёт искомого результата. Тогда давно планом развития города Куйбышев строительство метро не было предусмотрено, а был предусмотрен скоростной трамвай. Но тогда решение было принято в пользу метро, и теперь мы пользуемся его благами. Планы развития метро в Самаре есть, они не все выносились в публичную плоскость, но их готовы представить на суд депутатов и обсудить на профильных комитетах.

Кроме этого он отметил, что станция «Самарская» находится в стадии проектирования, там были определённые сложности с проходом исторических зданий. Сейчас уже найдено решение — это открытый способ, по улице Самарской, с закрытием кварталов по очереди.

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