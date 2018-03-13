Четыре индустриальных парка планируется создать в Нижегородской области

Четыре индустриальных парка для малых и средних предприятий планируется создать в Нижегородской области. Об этом рассказал глава Нижегородской области Глеб Никитин по итогам рабочего визита на ОАО «AGC Борский стекольный завод» 13 марта.



На территории Борского стекольного завода (БСЗ) «индустриальный парк, по сути, уже существует. Здесь работают около 20 предприятий, которые завязаны в единую технологическую цепь с основным предприятием. Есть еще 10 га свободных площадей, где также могут дополнительно размещаться резиденты», — прокомментировал Никитин. По его словам, в перспективе площадь парка может быть увеличена до 200 га. Заниматься подготовкой и созданием парка будет Корпорация развития Нижегородской области вместе с БСЗ.



Предполагается, что в Борском индустриальном парке разместятся компании по производству стекла и изделий из него, продуктов из стеклобоя, стройматериалов и других товаров.



Сейчас в стадии проработки находятся парки в Заволжье, на базе ГАЗа и в промышленной зоне Дзержинска.