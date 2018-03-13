Мирзиёев отправится с рабочим визитом в Казахстан

Источник: Podrobno.uz

В рамках визита узбекская делегация примет участие в первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии с широкой повесткой дня.

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Данная встреча проводится по предложению Президента Шавката Мирзиёева, с которым он выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года и развил его в целостную программу на состоявшейся в ноябре в Самарканде международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

Инициатива Узбекистана была поддержана всеми странами региона. Казахстан предложил провести первую встречу на высшем уровне в Астане.

Глава нашего государства в этот же день примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане.