Дональд Трамп предположил, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия

«Как только мы получим факты и если с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы то ни было», — цитирует американского президента Reuters.
Господин Трамп собирается сегодня переговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу покушения на бывшего российского разведчика.
Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. Сейчас бывший разведчик и его дочь находятся в коме.
Вчера Тереза Мэй заявила, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она официально объявила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ. После этого британский МИД предъявил ультиматум российскому послу Александру Яковенко: Москва должна до вечера вторника представить «правдоподобное объяснение», иначе Лондон будет рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.