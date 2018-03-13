Дональд Трамп предположил, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия

«Как только мы получим факты и если с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы то ни было», — цитирует американского президента Reuters.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. Сейчас бывший разведчик и его дочь находятся в коме.