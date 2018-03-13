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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп предположил, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия

Президент США Дональд Трамп предположил, что за отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Россия. Господин Трамп уточнил, что такое предположение он сделал, исходя из имеющихся у Великобритании доказательств.

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«Как только мы получим факты и если с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы то ни было», — цитирует американского президента Reuters.

Господин Трамп собирается сегодня переговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу покушения на бывшего российского разведчика.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. Сейчас бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

Вчера Тереза Мэй заявила, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Она официально объявила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ. После этого британский МИД предъявил ультиматум российскому послу Александру Яковенко: Москва должна до вечера вторника представить «правдоподобное объяснение», иначе Лондон будет рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании».

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