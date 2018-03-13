ВС США: увеличение количества ЗРК РФ в Сирии не дает авиации доминировать в регионе
ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Увеличение числа российских
ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Увеличение числа российских
«Присутствие России в Сирии сделало Москву постоянным игроком в регионе, а Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики, зачастую практически без учета сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения. Увеличение количества российских ЗРК в регионе угрожает нашему доступу и возможности доминировать в воздушном пространстве», — отметил генерал.
По версии Вотела, США «должны конкурировать с Россией и Китаем, поскольку они соперничают за доступ и влияние» в данном регионе. Он считает, что Россия наряду с Ираном и Китаем все чаще конкурирует с американскими союзниками в оборонной, политической и военной сферах.
В 2016 году на
От низколетящих целей российские военные объекты прикрывают комплексы «Панцирь». Кроме того, в систему защиты российских объектов входят комплексы «Бастион», которые способны поражать как морские, так и наземные цели на дальности 350−450 км. Также с российской помощью были восстановлены сирийские комплексы С-200, которые, в частности, поддерживают систему защиты российских пунктов базирования на восточном направлении.
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