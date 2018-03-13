ВС США: увеличение количества ЗРК РФ в Сирии не дает авиации доминировать в регионе

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«Присутствие России в Сирии сделало Москву постоянным игроком в регионе, а Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики, зачастую практически без учета сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения. Увеличение количества российских ЗРК в регионе угрожает нашему доступу и возможности доминировать в воздушном пространстве», — отметил генерал.

Генерал полагает, что «на дипломатическом фронте Москва играет роль поджигателя и пожарного», «разжигает конфликт в Сирии между сирийским режимом [президента Башара Асада], [курдскими] отрядами “Сил народной самообороны” (СНС), Турцией, а затем утверждает, что выступает в качестве арбитра для разрешения спора».

По версии Вотела, США «должны конкурировать с Россией и Китаем, поскольку они соперничают за доступ и влияние» в данном регионе. Он считает, что Россия наряду с Ираном и Китаем все чаще конкурирует с американскими союзниками в оборонной, политической и военной сферах.

В 2016 году на военно-морскую базу в Тартусе были переброшены батареи российской зенитной ракетной системы С-300 для прикрытия самой базы и кораблей ВМФ России у берегов Сирии. Кроме того, в конце ноября 2015 года в Сирию была доставлена новейшая зенитная ракетная система С-400. Это произошло после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецким истребителем F-16.