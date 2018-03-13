Что Майк Помпео говорил о России
Директор ЦРУ Майк Помпео назначен госсекретарем США вместо уволенного с должности Рекса Тиллерсона. Что новый глава американского внешнеполитического ведомства говорил об отношениях с Россией — в материале «Ъ».
Директор ЦРУ Майк Помпео назначен госсекретарем США вместо уволенного с должности Рекса Тиллерсона. Что новый глава американского внешнеполитического ведомства говорил об отношениях с Россией — в материале «Ъ».
Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее, она представляет угрозу для Европы и не делает ничего, чтобы уничтожить «Исламское государство» (запрещено в России.— «Ъ»).
Они занимаются этим (предполагаемое вмешательство Кремля в американские выборы.— «Ъ») на протяжении безумно долгого времени. Десятилетиями Россия пытается подорвать американскую демократию. Так что в некотором смысле это не новость, но, разумеется, это акцентирует внимание на нашей способности понять, как их остановить.
Мы живем в мире, где у русских есть большой ядерный потенциал, и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь, а у Америки есть обязанность сопротивляться этому.
Неважно российская она или советская, но мы
по-прежнемусталкиваемся с угрозой, исходящей от русских. Мы обязаны отодвинуть, победить ее, работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них.
Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание.
Конечно, я определенно ожидаю, что Россия продолжит пытаться делать это, но я уверен, что Америка будет в состоянии провести свободные и честные выборы и что мы будем сопротивляться достаточно успешно, а их влияние на наши выборы не будет значительным… Рассматриваю Россию главным образом в качестве противника, разделяя озабоченность многих европейских стран по поводу ее подрывной деятельности.
Мы следим за этим (новым оружием России.— «Ъ») очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны, и американцы должны пребывать в полной уверенности, что у США есть очень хорошее понимание российской оружейной программы, и мы сумеем нейтрализовать все угрозы, исходящие от Владимира Путина.
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