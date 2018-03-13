Что Майк Помпео говорил о России

Мы живем в мире, где у русских есть большой ядерный потенциал, и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь, а у Америки есть обязанность сопротивляться этому.

20 июля 2017 года в ходе выступления на Форуме по вопросам безопасности в американском Аспене, штат Колорадо