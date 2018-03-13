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19:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Что Майк Помпео говорил о России

Директор ЦРУ Майк Помпео назначен госсекретарем США вместо уволенного с должности Рекса Тиллерсона. Что новый глава американского внешнеполитического ведомства говорил об отношениях с Россией — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее, она представляет угрозу для Европы и не делает ничего, чтобы уничтожить «Исламское государство» (запрещено в России.— «Ъ»).
13 января 2017 на выступлении в сенатском комитете по разведке
Они занимаются этим (предполагаемое вмешательство Кремля в американские выборы.— «Ъ») на протяжении безумно долгого времени. Десятилетиями Россия пытается подорвать американскую демократию. Так что в некотором смысле это не новость, но, разумеется, это акцентирует внимание на нашей способности понять, как их остановить.
24 июня 2017 года в интервью телеканалу MSNBC
Мы живем в мире, где у русских есть большой ядерный потенциал, и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь, а у Америки есть обязанность сопротивляться этому.
20 июля 2017 года в ходе выступления на Форуме по вопросам безопасности в американском Аспене, штат Колорадо
Неважно российская она или советская, но мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от русских. Мы обязаны отодвинуть, победить ее, работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них.
26 июля 2017 в интервью изданию Washington Free Beacon
Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание.
23 января 2018 года на выступлении в Вашингтоне
Конечно, я определенно ожидаю, что Россия продолжит пытаться делать это, но я уверен, что Америка будет в состоянии провести свободные и честные выборы и что мы будем сопротивляться достаточно успешно, а их влияние на наши выборы не будет значительным… Рассматриваю Россию главным образом в качестве противника, разделяя озабоченность многих европейских стран по поводу ее подрывной деятельности.
30 января 2018 года в интервью Би-би-си
Мы следим за этим (новым оружием России.— «Ъ») очень внимательно, как и наши коллеги в Министерстве обороны, и американцы должны пребывать в полной уверенности, что у США есть очень хорошее понимание российской оружейной программы, и мы сумеем нейтрализовать все угрозы, исходящие от Владимира Путина.
11 марта 2018 года в интервью телеканалу Fox News
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